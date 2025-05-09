衝突升溫 中菲軍艦黃岩島對峙

中菲在南海黃岩島再爆發衝突。菲律賓軍方昨指控，共軍軍艦在南海黃岩島（又稱民主礁）海域，針對菲國軍艦採取具侵略性的不安全操作，對此表達「嚴重關切」。共軍南部戰區則指責菲艦企圖侵闖黃岩島領海，稱依法依規追蹤監視、警告驅離，現場操作「專業規範」。

黃岩島是中菲南海主權爭議的熱區，但此次衝突罕見涉及雙方海軍軍艦，且正值美菲年度「肩並肩」聯合軍演期間，引發關注。

菲律賓軍方昨發布聲明並公布影片稱，菲律賓海軍「哈辛托號」巡邏護衛艦五日遭二艘共軍海軍護衛艦執行侵略性和不安全操作。共軍南部戰區新聞發言人田軍里昨日則駁斥稱，菲方護衛艇企圖侵闖黃岩島領海，南部戰區依法依規跟蹤監視、警告驅離，「有力有效阻止菲艇侵入中國領海」，現場操作專業規範、正當合法。官方並發布菲艇航跡圖，距離黃岩島領海基線最近為十二點四海浬。

大陸外交部發言人林劍昨日亦指，對於菲軍艦企圖侵闖黃岩島，大陸採取必要處置措施「正當合法、專業克制」，並指責菲方在海上頻繁侵權挑釁，才是導致局勢緊張的根源，他敦促菲方不要挑戰大陸維護國家領土主權和海洋權益的堅定決心。

美菲今年年度軍演納入「全面作戰測試」演練，劍指南海爭端，引起北京不滿。菲國軍方此前披露，共軍航母山東艦曾在四月廿二日現身菲律賓北部海域，而大陸國防部發言人張曉剛昨回應稱，山東艦航母編隊在相關海域執行年度訓練任務，進一步檢驗提升航母編隊體系作戰能力，符合國際法和國際慣例，「不針對特定國家和目標」。

就菲律賓軍方日前稱，與台灣正在商談「國際合作」，張曉剛表示，菲律賓某些人為一己私利「倚外鬧海」，破壞南海和平穩定，還妄圖在台灣問題上玩火滋事，「我們正告菲方停止侵權挑釁，停止以任何方式衝撞中方核心利益。」