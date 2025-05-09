李強5月27日訪大馬 組「超級集團」抗美

美國總統川普對全球發動關稅攻勢後，北京積極鞏固與周邊國家關係。路透昨披露，大陸國務院總理李強將在本月下旬訪問馬來西亞，參加大陸與東南亞和阿拉伯國家組成的一個「超級集團」的峰會，希望藉此團結各國，對抗美國的關稅大棒。

路透昨引述兩名消息人士報導，李強將在廿七日前往吉隆坡參加「東協—海灣阿拉伯國家合作委員會—中國峰會」，會議將在五月廿六日東協峰會後不久舉行。這將是三方首次舉辦聯合峰會，意味著一個橫跨大陸、東協和海合會的新興合作機制誕生，在美中貿易戰進入持久戰之際，引發關注。

東協是大陸最大的貿易夥伴，大陸則是海灣阿拉伯國家合作委員會最大的貿易夥伴。海合會成員國包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特、卡達、阿曼和巴林，這六國又合稱為波斯灣六國。根據統計，二○二三年，海合會占大陸原油進口總額的百分之卅六。

值得注意的是，這場峰會將在美中兩國這周末於瑞士展開關稅戰後首次經貿會談之後舉行。報導指出，此次中美經貿會談可能為貿易戰升級一段時間後，世界兩大經濟體之間進行更深入的談判奠定基礎。不過，其中一位消息人士稱，此次峰會的籌備工作幾個月前就開始了，早於川普的對等關稅政策，但由於兩大地緣政治強權受邀來到該地區，預計貿易將成為議程的重點。

大陸國家主席習近平上個月剛訪問了今年東協輪值主席國馬來西亞，如果李強成行，將是大陸高層近期二度訪問馬國。習近平在美中關稅戰爆發後隨即訪問東南亞三國，他四月十六日與馬來西亞首相安華會面時，呼籲東協共同抵制「脫鉤斷鏈、小院高牆和濫徵關稅」，並表態推動大陸—東協自由貿易區3.0升級議定書盡快簽署實施。