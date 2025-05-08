聽新聞
0:00 / 0:00

香港也賣美債？香港外匯基金減持美元資產剩79%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
香港金管局總裁余偉文透露，為加強「防禦性部署」，香港外匯基金相關投資組合中的美元資產占比已由90%以上降至79%左右，其所持有美債的投資年期也在不斷縮短。圖為指示牌標記前往香港金融管理局的路線。 （中新社）
香港金管局總裁余偉文透露，為加強「防禦性部署」，香港外匯基金相關投資組合中的美元資產占比已由90%以上降至79%左右，其所持有美債的投資年期也在不斷縮短。圖為指示牌標記前往香港金融管理局的路線。 （中新社）

香港金管局總裁余偉文透露，為加強「防禦性部署」，香港外匯基金相關投資組合中的美元資產占比已由90%以上降至79%左右，其所持有美債的投資年期也在不斷縮短。

澎湃新聞報導，被認為是香港維護港元穩定「壓艙石」的香港外匯基金6日公布收益情況，2025年第1季，香港外匯基金獲利672億港元，轉虧為盈，主要受益於債券投資大賺，以及港股及外匯投資獲利。截至2024年底，香港外匯基金資產超過4.08兆港元。

第1季香港外匯基金的債券收入為406億港元，較2024年第4季的116億港元增長2.5倍。按照香港金融管理局總裁余偉文解釋，這主要源於債券利息收入較為穩定且有所增加，以及美國國債孳息率（即收益率）下降、帶動債價略微上升所致。

外匯基金在香港股市取得的投資收入，亦在今年第1季獲得收益164億港元。與之相比，該基金在香港以外的股票資產則虧損28億港元。

最後，得益於美元轉弱，總計130億港元的外匯收入，則構成了前述外匯基金總收入的第三部分。

按照金管局2021年底公佈的資料：外匯基金將其投資的72%分配給債券，12.3%分配給離岸股票，6.6%分配給存款，5.1%分配給海外房地產和其他私募股權投資，4%分配給香港股票。除後者因歷史原因較為固定，其餘投資占比處於動態調整之中。

從4月起至今，受關稅戰等因素影響，美元及美債收益波動性增強，資金逃離美元資產使得全球投資環境日趨複雜。香港外匯基金如何對沖美元及美債資產風險，近日備受關注。5月6日，在香港立法會財經事務委員會會議上，已有相關議員提出相關問題，即為分散地緣政治風險，金管局會否考慮調整外匯基金投資組合。

余偉文回應稱，因香港推行聯繫匯率制度，支持組合是支持港元貨幣的基礎，所以要求該支持組合主要持有短期且流動性很高的資產。與之配合的投資組織則追求長遠且合理的回報。因此該組合非常多元化，不只持有美元債券，也持有非美元資產。

余偉文說，近年來，金管局已陸續將外匯基金投資組合分散至非美元資產，包括人民幣、歐元、日圓和英鎊等，投資類別也分散至私募投資等，外匯基金內支持組合及投資組合的美元資產占比已由過去的90%以上降至2024年底的79%左右，同時也在不斷縮短所持有的美國國債的投資年期，以此加強「防禦性部署」。

余偉文指出，目前美元仍為主流貨幣，全球多達70%至80%貿易結算仍是以美元處理，美元也是全球主要央行的主流儲備貨幣，要做到分散投資，也需要時間。

外匯 資產 香港

延伸閱讀

虎航機票最低799元起！ 4大航空「2025夏季線上旅展優惠」 華航全線77折、長榮來回香港3230元

為什麼殖利率沒動…美債ETF卻大跌？伊森：關鍵在匯率、折價、情緒

港大學畢業生首季薪酬增2% 職缺同比跌5成 創科逆市招才

港前高官再批港淪「過去成功的受害者」 不改革就衰落

相關新聞

會俄國總統普亭 習近平：拓展經貿、AI等領域合作

在美中經貿對話前，大陸國家主席習近平今在莫斯科克里姆林宮，與俄羅斯總統普亭舉行會談，據央視新聞聯播發布的更完整內容，習近...

習近平投書俄媒談台灣 陸委會：台灣屬於中華民國

中國大陸領導人習近平在俄羅斯媒體發表文章提到，一系列具國際法效力文件「確認中國對台灣的主權」。陸委會表示，台灣從來沒有被...

陸委會主委拜會連江縣長：將協助兩岸交流「去統戰化」

繼不久前赴金門拜會金門縣長陳福海後，大陸委員會主委邱垂正一行8日拜會連江縣縣長王忠銘，除了「提醒」縣府外，也強調面對中共...

香港也賣美債？香港外匯基金減持美元資產剩79%

香港金管局總裁余偉文透露，為加強「防禦性部署」，香港外匯基金相關投資組合中的美元資產占比已由90%以上降至79%左右，其...

釣魚台海域再起爭端 中日互指擅入領海

中日於釣魚台（陸稱釣魚島、日稱尖閣諸島）海域再起爭端。大陸海警局8日稱，日本「獅子」號漁船「非法進入我釣魚島領海」，大陸...

中俄領導人於克宮會晤 習近平：深化中俄關係是必然選擇

俄羅斯總統普亭與大陸國家主席習近平8日在莫斯科克里姆林宮舉行小範圍會談。習近平表示，深化中俄關係是雙方彼此成就、促進各自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。