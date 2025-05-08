香港也賣美債？香港外匯基金減持美元資產剩79%

香港金管局總裁余偉文透露，為加強「防禦性部署」，香港外匯基金相關投資組合中的美元資產占比已由90%以上降至79%左右，其所持有美債的投資年期也在不斷縮短。

澎湃新聞報導，被認為是香港維護港元穩定「壓艙石」的香港外匯基金6日公布收益情況，2025年第1季，香港外匯基金獲利672億港元，轉虧為盈，主要受益於債券投資大賺，以及港股及外匯投資獲利。截至2024年底，香港外匯基金資產超過4.08兆港元。

第1季香港外匯基金的債券收入為406億港元，較2024年第4季的116億港元增長2.5倍。按照香港金融管理局總裁余偉文解釋，這主要源於債券利息收入較為穩定且有所增加，以及美國國債孳息率（即收益率）下降、帶動債價略微上升所致。

外匯基金在香港股市取得的投資收入，亦在今年第1季獲得收益164億港元。與之相比，該基金在香港以外的股票資產則虧損28億港元。

最後，得益於美元轉弱，總計130億港元的外匯收入，則構成了前述外匯基金總收入的第三部分。

按照金管局2021年底公佈的資料：外匯基金將其投資的72%分配給債券，12.3%分配給離岸股票，6.6%分配給存款，5.1%分配給海外房地產和其他私募股權投資，4%分配給香港股票。除後者因歷史原因較為固定，其餘投資占比處於動態調整之中。

從4月起至今，受關稅戰等因素影響，美元及美債收益波動性增強，資金逃離美元資產使得全球投資環境日趨複雜。香港外匯基金如何對沖美元及美債資產風險，近日備受關注。5月6日，在香港立法會財經事務委員會會議上，已有相關議員提出相關問題，即為分散地緣政治風險，金管局會否考慮調整外匯基金投資組合。

余偉文回應稱，因香港推行聯繫匯率制度，支持組合是支持港元貨幣的基礎，所以要求該支持組合主要持有短期且流動性很高的資產。與之配合的投資組織則追求長遠且合理的回報。因此該組合非常多元化，不只持有美元債券，也持有非美元資產。

余偉文說，近年來，金管局已陸續將外匯基金投資組合分散至非美元資產，包括人民幣、歐元、日圓和英鎊等，投資類別也分散至私募投資等，外匯基金內支持組合及投資組合的美元資產占比已由過去的90%以上降至2024年底的79%左右，同時也在不斷縮短所持有的美國國債的投資年期，以此加強「防禦性部署」。

余偉文指出，目前美元仍為主流貨幣，全球多達70%至80%貿易結算仍是以美元處理，美元也是全球主要央行的主流儲備貨幣，要做到分散投資，也需要時間。