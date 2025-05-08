快訊

印巴致命空戰！巴基斯坦擊落5架印度戰機 中國大陸軍工股大漲

2025全球幸福城市 台灣9縣市上榜「台北躋身前10」6都僅1地落選

基隆國民黨部前主委今晚遭收押 罷免涉偽造文書全案已4人

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會主委拜會連江縣長：將協助兩岸交流「去統戰化」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會主委邱垂正（左）8日拜會連江縣縣長王忠銘（右），指出陸委會將「協助縣府在兩岸交流過程『去統戰化』、『去風險化』」，推動落實「國安統戰威脅十七項因應策略」。（圖／陸委會提供）
陸委會主委邱垂正（左）8日拜會連江縣縣長王忠銘（右），指出陸委會將「協助縣府在兩岸交流過程『去統戰化』、『去風險化』」，推動落實「國安統戰威脅十七項因應策略」。（圖／陸委會提供）

繼不久前赴金門拜會金門縣長陳福海後，大陸委員會主委邱垂正一行8日拜會連江縣縣長王忠銘，除了「提醒」縣府外，也強調面對中共持續加大對我離島促融、促統等作為，陸委會將協助縣府在兩岸交流過程「去統戰化」、「去風險化」，推動落實「賴17條」。

陸委會8日晚間發布新聞稿指出，邱垂正拜會王忠銘，說明政府兩岸政策，聽取縣府推動兩岸事務建言，並就「小三通」客運、觀光旅遊、福馬交流、赴陸交流相關規定、關懷陸配等議題交換意見。邱垂正表示，政府向來關心離島建設及地方發展，希透過「小三通」政策及相關配套作為，推動兩岸健康有序交流，共同促進馬祖整體建設與發展。

邱垂正進一步指出，兩岸事務屬中央職權，縣府如有任何兩岸交流問題可向中央反映，政府會盡最大努力協助。針對縣府有關「小三通」加開船班、規劃旅遊優惠方案等建言，陸委會也將會同航港局等主管機關積極協處。

邱垂正強調，政府支持合於規範、秉持對等尊嚴、不預設政治前提的兩岸交流，並「提醒」縣府涉及公權力事項，應依照兩岸條例等相關規定完備程序，及留意中共可能政治操作。面對中共持續加大對我離島促融、促統等作為，陸委會將「協助縣府在兩岸交流過程『去統戰化』、『去風險化』」，推動落實「國安統戰威脅十七項因應策略」，共同防範中共對台統戰、滲透與分化，確保馬祖鄉親的民生福祉，維護國家安全與台灣整體利益。

此外，趕在母親節前，8日邱垂正也邀請連江縣的陸配進行聚會，陸委會並強調，「將持續作為大家最堅實的後盾」。

此前邱垂正甫於4月24日拜會金門縣長陳福海，表示陸委會將與金門縣政府積極合作，推動落實賴總統所指示「面對五大國安統戰威脅及十七項因應策略」，「協助金門縣政府採取有效措施因應陸方統戰分化與政治操作，確保金門鄉親的安全與福祉」。

當時金門日報報導，針對即將舉行的海峽論壇，陸委會將訂定相關規範，延續去年「中央官員不得出席，地方官員不樂見」的政策基調，並視情況調整配套，若有出席疑慮亦可洽詢陸委會以協助「風險化」。陸委會綜合規劃處處長魯仲尼表示，政府立場持續一致，將依金門的特殊性與整體考量進行後續研議，期望在保障國家利益與地方發展間取得平衡。

邱垂正 金門 陸委會

延伸閱讀

「台灣對美國支持有信心」陸委會邱垂正接受半島電視台專訪 曝最擔心1件事

陸委會主委邱垂正赴金門：將與縣府合作落實「賴17條」

82人赴陸遭盤查、失蹤 邱垂正：登錄系統可及時協助

教育部擬編識讀中國威脅教材 邱垂正：助益反認知戰

相關新聞

會俄國總統普亭 習近平：拓展經貿、AI等領域合作

在美中經貿對話前，大陸國家主席習近平今在莫斯科克里姆林宮，與俄羅斯總統普亭舉行會談，據央視新聞聯播發布的更完整內容，習近...

習近平投書俄媒談台灣 陸委會：台灣屬於中華民國

中國大陸領導人習近平在俄羅斯媒體發表文章提到，一系列具國際法效力文件「確認中國對台灣的主權」。陸委會表示，台灣從來沒有被...

陸委會主委拜會連江縣長：將協助兩岸交流「去統戰化」

繼不久前赴金門拜會金門縣長陳福海後，大陸委員會主委邱垂正一行8日拜會連江縣縣長王忠銘，除了「提醒」縣府外，也強調面對中共...

釣魚台海域再起爭端 中日互指擅入領海

中日於釣魚台（陸稱釣魚島、日稱尖閣諸島）海域再起爭端。大陸海警局8日稱，日本「獅子」號漁船「非法進入我釣魚島領海」，大陸...

中俄領導人於克宮會晤 習近平：深化中俄關係是必然選擇

俄羅斯總統普亭與大陸國家主席習近平8日在莫斯科克里姆林宮舉行小範圍會談。習近平表示，深化中俄關係是雙方彼此成就、促進各自...

中美經貿高層周末將會談 陸商務部：想解決問題 拿出談的誠意

中美經貿高層預計將在10日起於瑞士進行會談，大陸商務部發言人何亞東8日在記者會上表示，如果美方說一套做一套，甚至企圖以談...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。