陸委會主委拜會連江縣長：將協助兩岸交流「去統戰化」

繼不久前赴金門拜會金門縣長陳福海後，大陸委員會主委邱垂正一行8日拜會連江縣縣長王忠銘，除了「提醒」縣府外，也強調面對中共持續加大對我離島促融、促統等作為，陸委會將協助縣府在兩岸交流過程「去統戰化」、「去風險化」，推動落實「賴17條」。

陸委會8日晚間發布新聞稿指出，邱垂正拜會王忠銘，說明政府兩岸政策，聽取縣府推動兩岸事務建言，並就「小三通」客運、觀光旅遊、福馬交流、赴陸交流相關規定、關懷陸配等議題交換意見。邱垂正表示，政府向來關心離島建設及地方發展，希透過「小三通」政策及相關配套作為，推動兩岸健康有序交流，共同促進馬祖整體建設與發展。

邱垂正進一步指出，兩岸事務屬中央職權，縣府如有任何兩岸交流問題可向中央反映，政府會盡最大努力協助。針對縣府有關「小三通」加開船班、規劃旅遊優惠方案等建言，陸委會也將會同航港局等主管機關積極協處。

邱垂正強調，政府支持合於規範、秉持對等尊嚴、不預設政治前提的兩岸交流，並「提醒」縣府涉及公權力事項，應依照兩岸條例等相關規定完備程序，及留意中共可能政治操作。面對中共持續加大對我離島促融、促統等作為，陸委會將「協助縣府在兩岸交流過程『去統戰化』、『去風險化』」，推動落實「國安統戰威脅十七項因應策略」，共同防範中共對台統戰、滲透與分化，確保馬祖鄉親的民生福祉，維護國家安全與台灣整體利益。

此外，趕在母親節前，8日邱垂正也邀請連江縣的陸配進行聚會，陸委會並強調，「將持續作為大家最堅實的後盾」。

此前邱垂正甫於4月24日拜會金門縣長陳福海，表示陸委會將與金門縣政府積極合作，推動落實賴總統所指示「面對五大國安統戰威脅及十七項因應策略」，「協助金門縣政府採取有效措施因應陸方統戰分化與政治操作，確保金門鄉親的安全與福祉」。

當時金門日報報導，針對即將舉行的海峽論壇，陸委會將訂定相關規範，延續去年「中央官員不得出席，地方官員不樂見」的政策基調，並視情況調整配套，若有出席疑慮亦可洽詢陸委會以協助「風險化」。陸委會綜合規劃處處長魯仲尼表示，政府立場持續一致，將依金門的特殊性與整體考量進行後續研議，期望在保障國家利益與地方發展間取得平衡。