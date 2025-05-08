會俄國總統普亭 習近平：拓展經貿、AI等領域合作

在美中經貿對話前，大陸國家主席習近平今在莫斯科克里姆林宮，與俄羅斯總統普亭舉行會談，據央視新聞聯播發布的更完整內容，習近平表示，中俄要拓展經貿、能源、農業、航空航天、人工智慧等領域高質量互利合作。

習近平七至十日出訪俄羅斯，八日與普亭先後舉行了小範圍、大範圍會談，接著，雙方簽署關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明，出席簽字和合作文本交換儀式，共同會見記者。

稍早新華社發布，習近平在會談中提及中俄關係，今年是中國抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，以及，面對當前國際上的單邊主義逆流和強權霸凌行徑，中方將和俄方一道，堅決捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益。

接著，據晚間央視新聞聯播報導更完整內容，習近平還就兩國各領域合作表示，中俄雙方要堅持合作大方向，排除外部干擾，讓合作「穩的基礎更堅實，進的動能更充足」，發揮兩國資源稟賦和產業體系，互補優勢，拓展經貿、能源、農業、航空航天、人工智慧等領域高質量互利合作，以共建「一帶一路」和歐亞經濟聯盟對接為平台，構建高標準互聯互通格局。

習近平還說，充分釋放中俄文化年潛能，加強教育電影，旅遊體育地方等合作，促進深層次民心相通，密切在聯合國、上海合作組織，金磚國家等多邊平台協調和配合，團結「全球南方」，堅持真正的多邊主義，引領全球治理變革正確方向。

習近平強調，大陸正在以「中國式現代化」全面推進強國，建設民族復興偉業。我們有決心和信心，戰勝各種風險挑戰，無論外部環境如何變化，「中國都將堅定辦好自己的事」，中方願和俄方一道承擔起時代賦予的特殊責任，維護全球多邊貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通，為促進兩國發展振興、維護國際公平正義作出更大貢獻。

據中方發布，普亭說，俄中關係建立在相互平等，相互尊重基礎上，不針對第三方，俄方堅定奉行「一個中國原則」，在台灣問題上始終支持中方立場。

普亭說，俄方願和中方保持密切高層交往，加強貿易投資能源農業科技等領域務實合作，深化教育文化青年旅遊等人文交流，拓展遠東地區合作內涵。他還稱，加徵高關稅，違背常理也不合法，只會反噬自身，中俄雙方將在聯合國、上海合作組織，金磚國家等多邊框架內的協調配合，支持世界多極化進程，共同反對單邊主義，反對濫施制裁，反對集團對抗，維護國際社會共同利益。

據中方發布，中俄兩國元首責成兩國相關部門，按照雙方達成的共識加強溝通對接，推進具體合作，共創中俄關係更加美好的明天。根據央視畫面，中共中央書記處書記蔡奇、大陸外長王毅，和大陸商務部部長王文濤、國家發改委主任鄭柵潔均出席會談。

會後，習近平和普亭共同見證雙方交換二十多份的雙邊合作文本，涵蓋全球戰略穩定、維護國際法權威、生物安全、投資保護、數位經濟，電影合作等領域。