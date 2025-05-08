挺陸配大遊行 陸委會：建議有問題找政府協助

更生黨發起「挺陸配、反迫害」大遊行，號召民眾10日走上街頭發聲。陸委會今天回應，建議陸配有在台身分等相關問題找政府協助，不要透過中間人處理。

大陸委員會（陸委會）8日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，人民有請願、集會遊行權利，不過必須再次強調，建議只要是與陸配相關任何問題，可以直接與陸委會、海基會或移民署聯繫，這是最快的處理方式，不需要透過中間人。

梁文傑指出，近兩週來接獲許多補件喪失原籍證明的詢問電話或來信，已經協助解決許多問題，「所以類似這樣的大遊行，其實我們認為是不必要的，我們沒有在迫害陸配，要求補件是因為法律規定」。

梁文傑重申，要求補件喪失原籍證明是出於法律規定，只要文件沒有補齊，原陸籍人士在台的身分就不確定、不穩固；所以只要有任何相關問題，找陸委會、海基會或移民署是最快的，「呼籲所有的陸配家庭，有事情就來找政府」。