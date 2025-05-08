國防部孫立方在陸出生 陸委會：彼時無兩岸條例

國防部政務辦公室主任孫立方在陸出生，後隨家人來台、從軍。陸委會表示，彼時還未訂定兩岸條例，沒有身分轉換20年規定，這波追繳喪失原籍證明，也是回溯兩岸條例實施後。

大陸委員會（陸委會）8日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，孫立方在1982年隨家人來台，當時年紀14歲，台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）尚未訂定，也沒有在台設籍滿20年才能報考軍校等規定，所以孫立方確實可在來台數年後報考軍校。

梁文傑強調，當年台灣政府對於「反共義士」沒有太多規定，甚至願意直接授予軍階，有人原為中共解放軍，來台後被授予軍階繼續從軍的例子也有；那個時代沒有兩岸條例，兩岸條例是在1992年實施。

梁文傑提到，移民署要求部分在台定居的原陸籍人士補件喪失原籍證明，孫立方不在發給通知名單中，因為補件通知單是追到兩岸條例實施後；「我們現在如果還要發給以前的反共義士，那就很奇怪了」。

對於在中國大陸出生等背景，孫立方6日接受媒體訪問時強調，「我是中華民國的國民，我是中華民國的軍人，在這40年中，我歷經各種查核，我也經歷過各種任務，我再重複一遍，我沒有中華人民共和國的國籍」。