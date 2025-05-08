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釣魚台海域再起爭端 中日互指擅入領海

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
圖為釣魚台列嶼周邊海域。路透資料照
圖為釣魚台列嶼周邊海域。路透資料照

中日於釣魚台（陸稱釣魚島、日稱尖閣諸島）海域再起爭端。大陸海警局8日稱，日本「獅子」號漁船「非法進入我釣魚島領海」，大陸海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離；日本第11管區海上保安總部（那霸）8日方面則稱，大陸公務船連續兩日闖入尖閣周邊領海，且兩艘船均搭載機關炮。

大陸海警局8日表示，7日至8日，日「獅子」號漁船非法進入我釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

大陸海警局稱，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。中國海警將持續在釣魚島領海內開展維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。

共同社方面則報導，日本第11管區海上保安總部（那霸）8日稱，7日駛入尖閣諸島周邊領海的2艘中國海警局船目前繼續在領海內逗留。這是中國公務船連續2天駛入尖閣周邊領海，為今年第13天。

第11管區表示，2艘船均搭載機關炮。據悉，2艘船在進行自我主張的同時，試圖靠近1艘日本漁船，日方巡邏船要求其駛離領海。此外在領海外側的毗連區，還發現2艘搭載機關炮的其他中國船隻。至今已連續171天在尖閣周邊發現中國公務船。

中日雙方甫於3日在釣魚島周邊發生衝突，日本一架民用飛機3日中午進入釣魚台列嶼領空，而大陸海警則出動艦載直升機進行警告驅離。當時大陸海警局敦促日方「立即停止一切違法活動」，大陸國防部則稱，日方民用飛機「非法進入」中國釣魚島領空，嚴重侵犯中國領土主權，中國海警採取必要管控措施予以警告驅離，完全正當合法。

日本 釣魚台 驅離

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