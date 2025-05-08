快訊

「美國黃金時代來臨！」川普證實今晚有大事 美英將簽貿易協議

朱亞虎作證和李文宗交情好互動最多 「我一定跟他講過京華城案」

擊落25架無人機！印度大動作襲擊1死4傷 巴國傻眼：已失去理智

關稅戰持續 李強將出席東協波斯灣合作理事會峰會

中央社／ 台北8日電

美中關稅戰持續，路透社今天報導，中國國務院總理李強將於27日出席在吉隆坡舉行的「東協－波斯灣合作理事會－中國峰會」，報導形容中國希望團結其他國家反對美國的關稅政策。

路透社的報導指出，自美國總統川普於4月2日公布加徵關稅措施後，中國正積極修復與歐盟、日本和韓國的關係。

中國國家主席習近平4月才訪問東南亞3國，包括馬來西亞，據知情人士表示，李強將於27日出席在吉隆坡舉行的「東協－波斯灣合作理事會－中國峰會」（ASEAN-GCC-China summit）。26日馬來西亞也會舉行東協峰會。

報導指出，這次峰會的籌備工作於幾個月前已開始，早於川普的關稅政策，由於兩大地緣政治強國均受邀前往，預計貿易將成為議程的重點。

在李強訪問吉隆坡前，中國國務院副總理何立峰近日將與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在瑞士舉行會談，外界普遍視為美中就關稅戰展開會談。

中國及馬來西亞外交部沒有回應路透社的置評請求。

東協是中國最大的貿易夥伴，2025年第一季雙邊貿易總額達2340億美元。

東協 美國 馬來西亞

延伸閱讀

驚動習近平！大陸遼陽一飯店發生火警「濃煙猛竄」 已釀22死3傷

日媒：李強親筆信致石破茂 呼籲攜手應對美關稅

李強要求穩定股市 大陸A股兩指數寫下兩周新高

迎美中貿易戰 陸總理李強喊話外貿企業：努力穩住基本盤

相關新聞

中俄領導人於克宮會晤 習近平：深化中俄關係是必然選擇

俄羅斯總統普亭與大陸國家主席習近平8日在莫斯科克里姆林宮舉行小範圍會談。習近平表示，深化中俄關係是雙方彼此成就、促進各自...

中美經貿高層周末將會談 陸商務部：想解決問題 拿出談的誠意

中美經貿高層預計將在10日起於瑞士進行會談，大陸商務部發言人何亞東8日在記者會上表示，如果美方說一套做一套，甚至企圖以談...

習投書俄媒談台灣 陸委會：台灣屬於中華民國

中國大陸領導人習近平在俄羅斯媒體發表文章提到，一系列具國際法效力文件「確認中國對台灣的主權」。陸委會表示，台灣從來沒有被...

會俄國總統普亭 習近平：拓展經貿、AI等領域合作

在美中經貿對話前，大陸國家主席習近平今在莫斯科克里姆林宮，與俄羅斯總統普亭舉行會談，據央視新聞聯播發布的更完整內容，習近...

釣魚台海域再起爭端 中日互指擅入領海

中日於釣魚台（陸稱釣魚島、日稱尖閣諸島）海域再起爭端。大陸海警局8日稱，日本「獅子」號漁船「非法進入我釣魚島領海」，大陸...

陸整頓地方部門亂收費罰款 新法找律師、記者當「執法監督員」

大陸《民營經濟促進法》將於20日正式上路，針對地方政府亂收費、亂罰款、亂檢查等亂象，大陸司法部提出行政執法違法行為投訴舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。