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中俄領導人於克宮會晤 習近平：深化中俄關係是必然選擇

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
俄羅斯總統普亭（右）和大陸國家主席習近平8日在莫斯科克里姆林宮會談前出席歡迎儀式。歐新社
俄羅斯總統普亭（右）和大陸國家主席習近平8日在莫斯科克里姆林宮會談前出席歡迎儀式。歐新社

俄羅斯總統普亭與大陸國家主席習近平8日在莫斯科克里姆林宮舉行小範圍會談。習近平表示，深化中俄關係是雙方彼此成就、促進各自發展振興的必然選擇；普亭則表示，兩國關係具有平等、互利和不帶有任何機會主義的性質。

另外，俄通社提到，普亭在俄中會談致詞時對習近平表示，明天中共解放軍儀仗隊將在紅場參加閱兵分列式。 

央視報導，習近平表示，持續發展和深化中俄關係，是傳承兩國人民世代友好的應有之義，是雙方彼此成就、促進各自發展振興的必然選擇，也是捍衛國際公平正義、推進全球治理體系改革的時代呼喚。

習近平指出，面對國際上的單邊主義逆流和強權霸凌行徑，中方將同俄方一道，肩負起作為世界大國和聯合國安理會常任理事國的特殊責任，共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，堅決捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

俄通社報導，普亭表示，習近平來訪習近平來訪具有重大意義，他並稱將很高興以此為契機再次對友好的大陸進行正式訪問。

面向中俄關係，普亭指出，兩國人民在艱苦的戰爭歲月中結下的戰鬥兄弟情誼是現代俄中關係，全面戰略協作夥伴關係的根基之一，發展兩國關係是為造福兩國人民，而不是針對任何人。他並稱，兩國關係具有平等、互利和不帶有任何機會主義的性質。

針對俄媒此前報導雙方將在會談後通過兩份聯合聲明，普亭稱，兩國政府、各部委機構在多邊機制框架內舉行定期會晤，致力於全面落實各項務實協議。其中包括已制定的2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃。

普亭 習近平 關係

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