中美經貿高層周末將會談 陸商務部：想解決問題 拿出談的誠意

中美經貿高層預計將在10日起於瑞士進行會談，大陸商務部發言人何亞東8日在記者會上表示，如果美方說一套做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫、訛詐，中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義，去尋求達成任何協議。

美國官方6日宣布，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）8日將前往瑞士，預計本周末與大陸經濟高層代表會面；大陸官方7日也宣布，大陸國務院副總理何立峰9至12日將訪問瑞士，訪問期間將以中美經貿中方牽頭人身分，與美方牽頭人貝森特舉行會談。

何亞東在8日例行記者會上表示，中方反對美國濫使關稅的立場是一貫的，美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談的誠意。

何亞東強調，美方要在糾正錯誤做法，取消單邊加徵關稅等問題上，做好準備、拿出行動，與中方相向而行，通過平等協商解決雙方關切。如果美方說一套做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫、訛詐，中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場，犧牲國際公共正義，去尋求達成任何協議。

後續路透記者追問，是否能透露相關討論議程？何亞東僅回應，中方多次強調，談，大門敞開，但任何對話談判必須在相互尊重，平等協商，互惠互利的前提下開展。中方將堅定維護自身發展利益，堅持捍衛國際公平正義，維護國際經貿秩序的立場和目標。