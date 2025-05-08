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川普否認主動提與陸方瑞士會面 陸駐美使館：不接受美方說一套做一套

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中美代表即將於瑞士舉行會談，但雙方仍堅持這次會談是「應對方要求」。（美聯社）
中美代表即將於瑞士舉行會談，但雙方仍堅持這次會談是「應對方要求」。（美聯社）

中美代表即將於瑞士舉行會談，雙方都堅持這次會談是「應對方要求」，陸駐美大使館8日除重申，會談是應美方請求舉行的，也強調如果美方真想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅施壓。

大陸駐美使館發言人8日以「答記者問」形式回應中美經貿高層會談。有記者問：近日中方宣布將與美方舉行會談的消息後，美方仍表示在與中國開始談判前不會降低關稅，並且暗示並非美方主動提出的談判。中方對此有何評論？

發言人稱，美方近期通過多種管道主動向中方傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談起來。中方是在對美方資訊進行了認真評估後，決定同意與美方進行接觸。會談是應美方請求舉行的。

其次，中方堅決反對美國濫施關稅的立場是一貫的，將堅定維護自身正當權益和國際公平正義，維護世貿組織規則和多邊貿易體制。

最後，該發言人指出，這場關稅戰是美方挑起的。如果美方真想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。中方絕不會接受美方說一套、做一套，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。

美國官方6日宣布，美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾8日將前往瑞士，預計本周末與大陸經濟高層代表會面。大陸官方7日也宣布，大陸國務院副總理何立峰9至12日將訪問瑞士，訪問期間將以中美經貿中方牽頭人身分，與美方牽頭人貝森特舉行會談。

至於是誰提出這次會談，大陸外交部發言人林劍則說，美方近期不斷表示希望與中方進行談判，這次會談是「應美方請求」所舉行；美國總統川普則重申，不會先減低對陸關稅以換取中方就關稅問題談判，他也否認是美國主動提出，讓中美兩國經貿官員在瑞士會面。

川普 美中關係 關稅

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