習近平今會普亭 投書俄媒批美霸權

大陸國家主席習近平昨天啟程赴俄羅斯，展開四天訪問，今將與俄羅斯總統普亭會談，是兩人今年第三次接觸。出訪前，習近平在俄媒刊發署名文章批美，並提及台灣問題，指「台灣回歸中國」是二戰後國際秩序的重要組成部分，大陸終將統一。

新華社報導，習近平在赴莫斯科對俄羅斯進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利八十周年慶典之際，在「俄羅斯報」發表「以史為鑑，共創未來」的署名文章。

文章提及，八十年前，包括中國、蘇聯在內的全世界正義力量同仇敵愾、英勇戰鬥，併肩打敗了不可一世的法西斯勢力；接著，習近平暗批美國，表示八十年後的今天，單邊主義、霸權霸道霸凌行徑危害深重，人類又一次站在了團結還是分裂、對話還是對抗、共贏還是零和的十字路口。

習近平喊話，「我們要以史為鑒，從第二次世界大戰的深刻教訓和反法西斯戰爭的偉大勝利中汲取智慧和力量，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，共同創造人類更加美好的未來」。

適逢賴清德總統預計今在「歐戰勝利紀念日」公開紀念活動發表演說，習近平在這篇以二戰為背景的署名文章中，也談到「台灣問題」，他說，「今年也是台灣光復八十周年。台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」。

習近平表示，開羅宣言、波茨坦公告等文件都確認了「中國對台灣的主權」，不容置疑，聯合國大會第二七五八號決議的權威性不容挑戰。「無論台灣島內形勢如何變化，無論外部勢力如何搗亂，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。」

習近平七到十日訪問俄羅斯，俄羅斯總統外交事務助理烏沙科夫表示，這是兩人今年的第三次接觸，雙方將討論俄烏戰爭和俄美關係等重要議題。

在美中就關稅等議題展開接觸之際，中方積極鞏固與其他盟友的關係，此前，習近平已於六日就中歐建交五十周年，和歐盟執委會主席范德賴恩互致賀電。