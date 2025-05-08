五一觀光熱 逾7千陸客遊金門

金門縣觀光處6日公佈數據顯示，五一假期金門迎來7650名大陸遊客到訪。當地旅遊業者蔡綺彣表示，五天假期其經營的兩家民宿17間房接近滿客，約八成客人來自福建，她希望有更多大陸旅客到金門觀光。

中新社報導，「碼頭人頭攢動，商圈人聲鼎沸，小吃街出現排隊潮……整個金門用爆滿來形容一點兒也不為過」。蔡綺彣表示，自去年9月福建居民赴金門旅遊正式恢復以來，剛剛過去的五天小長假迎來陸客遊巔峰。早在3月，其經營的民宿就有福建遊客預訂五一房間，到4月中旬開售小三通假期船票，諮詢信息更是一直湧進來，每天都回不完，甚至有客人由於沒搶到船票不得不退訂房間。

五一觀光熱讓平日沉寂的金門街頭熱鬧非凡，帶動特產、小吃、飲品店等商舖業績增長，民宿、租車等行業也因此受惠。蔡綺彣說，從假期前一天持續至5月4日，金門不少民宿處於滿房狀態。為應對客流高峰，她臨時增雇、培訓了多位保潔員上崗。

電動車則比民宿更搶手。騎電動車在街巷穿梭被不少大陸旅客列為遊金門必打卡事項，五一期間甚至出現「一車難求」現象。蔡綺彣經營的兩家民宿為遊客提供20多輛電動車租用，假期前幾乎已預訂完畢。

報導稱，儘管此次陸客遊高峰為金門旅遊業帶來信心，但人員往來仍未恢復至新冠疫情前的水平。6日數據顯示，五一假期，包含陸客在內共有12380人通過小三通抵達金門，該數字較2024年同期增長近一倍，但相比2019年同期的1萬8千多人仍有不小差距。

從事民宿業近十年，蔡綺彣難忘以前每逢大陸節假日陸客湧入金門的熱鬧景象。旅遊業是金門的支柱產業，她希望兩岸盡快恢復常態化交流，開放更多大陸遊客入境、增加小三通客運班次，助金門早日恢復往日榮景。