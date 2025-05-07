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俄國9日閱兵 「不朽軍團」遊行瀋陽登場中小學生參加

中央社／ 台北7日電

俄媒報導，俄羅斯駐瀋陽總領事普雷日科娃今天表示，紀念二戰陣亡蘇聯紅軍的「不朽軍團」遊行，9日將在中國瀋陽的蘇軍烈士陵園舉行，屆時瀋陽的中小學生也將參加。當天是俄羅斯的二戰勝利紀念日，並將在莫斯科紅場舉行閱兵。

中國國家主席習近平今天抵達俄羅斯進行國是訪問，9日並將與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一同出席紅場閱兵式，而中共解放軍儀隊也將參加閱兵，和俄軍一同接受檢閱。

俄羅斯衛星通訊社報導，普雷日科娃（NataliaPryzhkova）表示，她暫時不清楚9日當天參加瀋陽「不朽軍團」遊行的具體人數，但「據說將有很多人參加」。

根據報導，「不朽軍團」遊行是俄羅斯和一些周邊國家（以前蘇聯國家為主）為「紀念偉大衛國戰爭」（二戰蘇聯抵抗納粹德國入侵）的參與者和受害者而舉行的全國性行動，2012年5月9日在俄羅斯托木斯克（Tomsk）首次舉行，2013年成為全俄羅斯的活動，此後也在其他一些國家舉行。

據俄羅斯衛星通訊社報導，中國的上一場「不朽軍團」遊行於5月3日在北京的俄羅斯駐中國大使館內舉行，有逾1200人參加，參加者除俄羅斯人外，還包括參加抗日戰爭的「中國軍人的後代」。

俄羅斯 抗日戰爭 衛星通訊

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