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繼半程馬拉松 北京8月將舉辦世界人形機器人運動會

中央社／ 台北7日電

北京4月才剛舉辦人形機器人半程馬拉松，今天又宣布將有機器人運動相關賽事。據央視新聞報導，由北京市人民政府等單位聯合主辦的2025世界人形機器人運動會，將於8月15日至17日在北京鳥巢和中國國家速滑館「冰絲帶」舉辦。

據央視新聞報導，2025世界人形機器人運動會將於8月15日至17日在北京鳥巢和中國國家速滑館「冰絲帶」舉辦，由中國中央廣播電視總台、北京市人民政府、世界機器人合作組織、亞太機器人世界杯國際理事會聯合主辦，中央廣播電視總台北京總站參與聯合承辦。

報導指出，本屆人形機器人運動會比賽項目總體設計為主體賽事及外圍賽事。主體賽事包括競技賽、表演賽和場景賽，有田徑、自由體操、足球賽、群體舞蹈等19個比賽項目；外圍賽事則有3個項目，包括非人形機器人參與的羽毛球、籃球和桌球，側重表演及與觀眾互動。

報導說明，機器人應滿足6項條件方可參賽，包括參賽機器人是參賽隊自研或採購；機器人是一個獨立整體，不得在比賽場地內設置標記物；機器人應具有軀幹、上肢、雙足，有效重心到足底的最大伸展距離為身體高度的40%至70%；機器人應自備能源；機器人控制方式可選擇手動遙控或完全自主控制；比賽期間的網路由各參賽隊自行負責。

北京 央廣 運動

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