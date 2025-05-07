習近平批美：霸凌危害深重 中國統一無懼外部搗亂
中國國家主席習近平今天在俄羅斯報紙發表署名文章暗批美國說，二次大戰結束80年後的今天，單邊主義、霸權霸道霸凌行徑危害深重，人類又一次站在了「團結還是分裂」的十字路口。要以史為鑑，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治。
習近平還在文章中聲稱，「台灣回歸中國」是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，「無論台灣島內形勢如何變化，無論『外部勢力如何搗亂』，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋」。
新華社報導，習近平今天在俄羅斯報發表題為「以史為鑑，共創未來」的文章說，80年前，包括中國、蘇聯在內的全世界正義力量同仇敵愾、英勇戰鬥，並肩打敗了不可一世的法西斯勢力。
習近平暗批美國說，80年後的今天，單邊主義、霸權霸道霸凌行徑「危害深重」，人類又一次站在了「團結還是分裂、對話還是對抗、共贏還是零和的十字路口」。
要以史為鑑，「堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治」。
他又說，一切「歪曲二戰歷史真相、否定二戰勝利成果、抹黑中蘇歷史功績的圖謀」都不會得逞。對於任何企圖開歷史倒車的行徑，「不僅中俄兩國人民不會答應，世界各國人民也不會答應」。
習近平針對中俄關係說，中國和俄羅斯都是「具有重要影響力的大國，是維護全球戰略穩定、完善全球治理的建設性力量」。中俄關係具有清晰歷史邏輯、強大內生動力、深厚文明底蘊，「不針對第三方，也不受制於任何第三方」。
他提到，雙方要共同抵制「任何干擾破壞中俄友誼和互信的圖謀，不為一時一事所惑，不為風高浪急所擾」，以中俄戰略協作的確定性和堅韌性，共同推動世界多極化進程，共同推動構建「人類命運共同體」。
習近平7至10日對俄羅斯進行國事訪問，預定8日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行會談，9日並與蒲亭共同出席在莫斯科紅場舉行的紀念二次大戰勝利80週年閱兵。
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