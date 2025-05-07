【重磅快評】美中瑞士交鋒 一場曠日廢時的持久戰打響

中國大陸外交部一早就發布副總理何立峰將訪問瑞士的訊息，並鄭重宣告將與美方會談；美國財政部也釋出相同的訊息，說財長貝森特將訪瑞士，並與中方代表見面。美中終於要談了，但全世界就算不抱持悲觀，也很難樂觀得起來。

兩者釋出訊息有些落差與差異。中方說這是一場「會談」，並且直接指名會談對象是貝森特；美方則說是「會面」，而且只說了談判對象的身分，連姓名都不提。

後者顯然是刻意表現出若無其事，好似會談是中方要談的，貝森特是訪瑞之餘，「順道」去見一下何立峰；但中方則慎重得多了，除了說它是「會談」外，大陸商務部還在十餘分鐘後就發布了發言人答記者問的數百字聲明，嚴正闡明自身的立場。

誰都知道，雙方訪瑞士的行程都是表面幌子。瑞士啥時候變得那麼重要，中美兩超的重要官員都得同時去訪問？主要是兩人都不可能到另一人家裡去談，瑞士是位在歐洲的中立國，距美中直線距離雖不是正中，但貝森特起碼要飛過一個大西洋，兩人也算扯平。重要的是何立峰後續還要去法國進行財金對話，瑞士就在左近，自然就雀屏中選了。

從中方公布的日程，何立峰在瑞士的行程是9日到12日，如果扣除抵達與離開，至少有10、11日完整的兩天時間，與瑞士官方的晤談既然只是個過場，可以半天解決，那何立峰與貝森特理應有一天半以上時間可以對談。

但美財政部卻公布了貝森特既要與瑞士總理見面，又要延續上個月在華府的世銀與國際貨幣基金春季會議的討論，儼然是將這兩個行程當成了主戲，而與何立峰會面則只是陪襯，顯示主觀上要壓縮談判時間的意圖。

無論如何，就算美方有意營造是中國想談，而美國只是勉為其難地應卯的印象，全球早已將川普等了習近平一個月都等不到電話的窘態，深印腦海。而既然真正想談的是美方，或至少說雙方都想進入談判狀態，這場會談應不會只是一次相互表態、放話，卻沒有切入實質議程的外交表演。

亦即，從何立峰給出了至少一天半的談判時間來看，雙方至少會就釐清各自的談判目標、如何劃設議題範疇，例如是否包括關稅以外的議題等，以及後續如何進行分組談判和具體談判的兩方主談官員、形式、時間與頻率，進行初步的摸底，不至於完全空手而回。

不過，很顯然，大陸商務部已先做了許多鋪墊，言詞十分強硬，還是強調「打，奉陪到底；談，大門敞開。」表明不會答應美方的訛詐脅迫，也不會犧牲原則情況下去達成協議，並要美方糾正其單邊關稅的錯誤作法。這已表明這將是場艱困的談判，而中國不畏懼談判失敗的後果。

現在的問題在於：美國真想大幅降低關稅，達到中方希冀的回到２月４日美方第一次以芬太尼為由第一次加徵10%關稅之前的狀態，如果美方可以這麼做，它想要換回什麼？

首先，美方絕不可能回到２月４日以前，甚至回到４月２日宣布加徵３４％對等關稅之前，目前看來都不太現實。

以整個世界為範疇的關稅戰，中國是一根支撐它的最粗的重量級柱子。關稅戰的目的表面上至少有二，一是製造業回流美國；二是增加美國財政收入，這兩者就算前者達不到，至少要撈到巨額關稅的錢，這個錢在中國身上，至少一年要剝下一千億美元的量，才夠美國消受。而如果對中國這個全球最龐大的貿易主體收不到可觀的關稅，對其他國家就更沒有理由收稅，整個關稅戰的理論與操作都將瀕於瓦解。

若美國不可能取消或降低４月２日宣布、４月９日起徵的３４％對等關稅。或許可以在以芬太尼為由兩次加徵共２０％的關稅進行琢磨，予以全部或一部分削減，換取中國在芬太尼出口上的若干讓步是可能出路。

但即令如此，北京豈能就此輕易吞下３４％的對等關稅？如果美國在此寸土不讓、死守到底，談判勢必陷入泥淖，甚至直接宣告失敗。

而美中各自在這場關稅戰背後的真正目的，卻遠不止如此。美國至少還試圖想達到以下的幾個目標：一是造成中國以百萬人為單位的大量失業；二是逼迫中國增持以千億美元為級別的低息美債；三是壓迫人民幣兌美元短期強勢但長期陷入弱勢的局面；四是讓中國的ＧＤＰ增速因此下降，再次擴大美中ＧＤＰ差距。

而北京則是希望藉此關稅戰，在美國對壓迫全球的形象充分而徹底揭露後，形成「世界－１」的新格局。１即美國，北京希望形塑並鞏固自己是全球自由貿易領導者的地位，促成包括歐盟、英國、日韓、加澳等美國傳統盟友與它建立更深經貿綁定的進程，並因此孤立美國。此外，美中貿易實質脫鉤可能促成美國經濟走向滯脹與衰退，美國內部分裂加劇，進一步削弱美國國力。

光去研析雙方各自的盤算，就知道美中即便開始談，也將是一條漫長而艱鉅的路。北京當局崇敬的「教員」毛澤東曾詩曰：「雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越」，正可描述當下的情境。

而雙方與全球都明白，這將是一場曠日廢時的持久戰，美中都將使盡全力試圖讓對方就範，而最終世界很可能會親自見證，誰在這一場無硝煙的戰爭中，敗下陣來。