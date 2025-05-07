夏寶龍8日赴澳門考察 了解社會經濟狀況
主管澳門事務的中國官員夏寶龍8日起到澳門考察，據公布，他此行目的是了解澳門社會和經濟最新發展情況。
澳門當局今天公布，中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將於8日至13日到澳門考察調研，了解當地社會和經濟的最新發展情況，以及新一屆特區政府的施政工作。
澳門主權轉移以來，北京方面一直期待當地經濟走向多元化，不要一味倚賴賭博業。但多年下來，澳門在拓展經濟多元化方面還沒有很明顯的成效。
澳門行政長官岑浩輝上月發表其上任以後首份施政報告時就指出，澳門經濟正面對一些問題，包括結構較單一、經濟發展不平衡等。
他在報告中提出研究成立政府控股的公司或基金，以幫助企業、商品、資本「走出去、引進來」，帶動資本投資和貿易往來。
他也提到，澳門將促進與葡語國家全方位互利合作，擴大國際「朋友圈」，包括提升中葡平台的內涵、加強中葡科技交流合作、推動更多葡語國家產品進入大灣區市場、深化國際交往合作。
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