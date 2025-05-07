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習近平訪俄先投書俄媒 稱高度讚賞俄羅斯堅持「一個中國」原則

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家主席習近平7至10日對俄羅斯進行國是訪問。在對俄羅斯進行國事訪問前夕於「俄羅斯報」發表文章表示，中方高度讚賞俄羅斯堅持「一個中國」原則。圖為2024年7月3日，習近平赴哈薩克出席上海合作組織峰會前會見俄羅斯總統普亭。新華社
大陸國家主席習近平7至10日對俄羅斯進行國是訪問。在對俄羅斯進行國事訪問前夕於「俄羅斯報」發表文章表示，中方高度讚賞俄羅斯堅持「一個中國」原則。圖為2024年7月3日，習近平赴哈薩克出席上海合作組織峰會前會見俄羅斯總統普亭。新華社

大陸國家主席習近平7至10日對俄羅斯進行國是訪問，預計8日在俄與俄羅斯總統普亭會面。訪問前夕他於「俄羅斯報」發表文章表示，稱中方高度讚賞俄羅斯堅持「一個中國」原則，承認台灣為中國的一部分。

俄羅斯衛星通訊社報導，習近平指出，中方高度讚賞俄方多次重申其恪守「一個中國」原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」。文中他還表示，無論台灣局勢如何變化，無論外部採取什麼樣的干涉企圖，中國的完全統一依然是不可逆轉的歷史趨勢。

習近平還強調，中俄關係不針對第三方，不受影響。他也提到，蘇聯和中國是「聯合國憲章」的首批簽署國。「中國領導人認為，聯合國的成立是國際社會在二戰結束時作出的最重要決定，當前國際形勢愈是複雜嚴峻，就愈需要共同維護和確保聯合國權威，堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系，持續推進平等有序的多極化世界形成，實現普惠包容的經濟全球化。」

該文中習近平總結，任何歪曲二戰歷史事實、否定二戰結果，以及抹黑中蘇兩國歷史功績的企圖都注定失敗。

俄羅斯 習近平 聯合國

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