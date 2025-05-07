中美關稅戰有解 大陸宣布副總理何立峰赴瑞士與美財長貝森特會談

中美關稅戰開打月餘，今早最新消息，中美將展開正式談判，大陸官媒人民日報報導，大陸外交部5月7日一早宣布，何立峰副總理將於5月9日-12日訪問瑞士，期間與美方舉行會談。

大陸商務部發言人進一步以答記者問方式表示，美國新政府上任以來，採取了一系列違規、無理的單邊關稅措施，嚴重衝擊中美經貿關係，嚴重擾亂國際經貿秩序，也給世界經濟復蘇增長帶來嚴峻挑戰。中方為捍衛自身正當權益，採取了堅決有力反制。近期，美方高層不斷就調整關稅措施放風，並通過多種管道主動向中方傳遞資訊，希望就關稅等問題與中方談起來。

中方對美方資訊進行了認真評估。在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。何立峰副總理作為中美經貿中方牽頭人，將在訪問瑞士期間，與美方牽頭人美國財長貝森特舉行會談。

發言人說，中方的立場是一貫的，無論是打還是談，中方維護自身發展利益的決心不會改變，捍衛國際公平正義、維護國際經貿秩序的立場和目標不會改變。打，奉陪到底；談，大門敞開。任何對話談判必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下開展。

中國有句古話，「聽其言而觀其行」。美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談的誠意，糾正錯誤做法，與中方相向而行，通過平等協商解決雙方關切。如果說一套、做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫訛詐，中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。

發言人說，中方注意到，一些經濟體也正在與美方進行談判。需要強調的是，綏靖換不來和平，妥協得不到尊重，堅持原則立場、堅持公平正義，才是維護自身利益的正確之道。無論國際風雲如何變幻，中方將始終堅定不移擴大開放，堅定不移維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，堅定不移與世界各國共用發展機遇。中方願與各方一道，不斷深化互利合作，加強溝通協調，共同抵制單邊保護主義和霸權霸凌行徑，共同維護自由貿易和多邊主義，推動建設普惠包容的經濟全球化。

大陸外交部昨天（6日）的例行記者會上，有媒體問到，中美至今仍未見雙方真正開啟談判。面對中美雙方距離正式開啟貿易談判還有多遠？外交部發言人林劍僅重申，關稅戰是美方挑起的，中方態度一貫。「打，奉陪到底。談，大門敞開」。若美方真想透過對話談判解決問題，就應該停止威脅、施壓，在平等基礎上進行對話。