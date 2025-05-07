聽新聞
0:00 / 0:00

習近平今訪俄 將與普亭談北極航線開發

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸國家主席習近平應邀訪俄，將出席紅場舉行的二戰勝利日閱兵。圖為習近平(左)去年10月出席金磚國家會議與俄羅斯總統普亭會面。路透
大陸國家主席習近平應邀訪俄，將出席紅場舉行的二戰勝利日閱兵。圖為習近平(左)去年10月出席金磚國家會議與俄羅斯總統普亭會面。路透

大陸國家主席習近平今日起將前往俄羅斯進行國是訪問，這是習近平今年第二度出訪，也是上任後第十一度訪問俄國。俄國專家透露，習近平與俄國總統普亭將聚焦金融、物流，確保雙方銀行金融支付順暢進行，及共同開發北極航道，建設俄羅斯天然氣對陸輸送的新管道等。

俄羅斯衛星通訊社報導，「習普會談」期間將討論進一步發展全面夥伴關係和戰略合作的主要問題，以及國際和地區的熱點問題，雙方計畫簽署政府和部門間文件。俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所長巴巴耶夫預估，兩國元首將聚焦金融、物流，確保俄羅斯和大陸銀行間的金融支付順暢進行，及共同開發北極航道，建設俄羅斯天然氣對大陸輸送的新管道等。

大陸外交部強調，習近平將同普亭就新形勢下中俄關係發展，以及一系列國際和地區重大問題進行戰略溝通，兩人達成的重要共識，必將進一步深化中俄政治互信。習、普已達成共識，將共同銘記歷史，弘揚正確二戰史觀，維護二戰勝利成果和戰後國際秩序，捍衛國際公平正義。

今年是二戰勝利八十周年，俄國與大陸在五月、九月分別紀念同盟國於歐亞兩處戰場勝利，習近平與普亭已確認將互訪。此前中共政治局委員兼外長王毅已先訪問俄羅斯做最後籌備，俄國外長拉夫羅夫並在四月底和王毅於巴西里約的會晤中，表示期待習近平的正式訪問，俄方也在為前往大陸出席九月三日舉行的二戰結束紀念活動做準備。

上海合作組織秘書長葉爾梅克巴耶夫表示，慶祝二戰勝利八十周年對上合組織成員國具有重大意義。俄羅斯ＲＴ新聞網指，五月九日的俄國閱兵將有廿多位外國領導人出席，除習近平外，還包含白俄羅斯總統、斯洛伐克總理、塞爾維亞總統等。

二戰 白俄羅斯 習近平

延伸閱讀

習近平、普亭8日會談 將討論能源合作及天然氣管線

德國之聲客座評論／習近平五四的「囑託」能解決大陸的問題嗎？

人道主義停火3日！普亭遭烏斥「戲劇表演」 川普發聲：算很多了

史達林後執掌最久領袖！普亭「一直在考慮繼任問題」 暗示有多人競爭

相關新聞

習近平今訪俄 將與普亭談北極航線開發

大陸國家主席習近平今日起將前往俄羅斯進行國是訪問，這是習近平今年第二度出訪，也是上任後第十一度訪問俄國。俄國專家透露，習...

習近平、普亭8日會談 將討論能源合作及天然氣管線

俄羅斯衛星通訊社今天報導，俄羅斯總統普亭將於5月8日與到訪的中國國家主席習近平舉行會談。路透社則報導，普亭與習近平將討論...

德國之聲客座評論／習近平五四的「囑託」能解決大陸的問題嗎？

大陸歷史上的五四運動，從而使中共特意設了一個青年節。每當這個時機，習近平作為國家主席總要在公開場合或者是發出所謂對青年的囑托，或是走訪某個單位的青年．．．

CIA影片促陸官員洩密策反 北京批美：赤裸裸政治挑釁

美國中央情報局1日在多個社群平台發布兩個中文影片，用以「招募中國官員竊取機密」。對此，大陸外交部表示，美方不僅對中國惡意...

結盟抗關稅？習近平、歐盟慶建交50年 賀電內容疑劍指美國

新華社報導，中國國家主席習近平今天與歐盟理事會主席柯斯塔、歐盟執委會主席范德賴恩互致賀電慶祝中歐建交50週年。習近平在賀...

長和獲准出售港口？陸外交部回應「毫無根據」 強調商業行為應守法

針對「長和獲准出售巴拿馬運河港口以外的港口」一事，大陸外交部6日回應稱，此一關於長和的消息沒有根據，未獲批准前不得實施集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。