習近平今訪俄 將與普亭談北極航線開發

大陸國家主席習近平今日起將前往俄羅斯進行國是訪問，這是習近平今年第二度出訪，也是上任後第十一度訪問俄國。俄國專家透露，習近平與俄國總統普亭將聚焦金融、物流，確保雙方銀行金融支付順暢進行，及共同開發北極航道，建設俄羅斯天然氣對陸輸送的新管道等。

俄羅斯衛星通訊社報導，「習普會談」期間將討論進一步發展全面夥伴關係和戰略合作的主要問題，以及國際和地區的熱點問題，雙方計畫簽署政府和部門間文件。俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所長巴巴耶夫預估，兩國元首將聚焦金融、物流，確保俄羅斯和大陸銀行間的金融支付順暢進行，及共同開發北極航道，建設俄羅斯天然氣對大陸輸送的新管道等。

大陸外交部強調，習近平將同普亭就新形勢下中俄關係發展，以及一系列國際和地區重大問題進行戰略溝通，兩人達成的重要共識，必將進一步深化中俄政治互信。習、普已達成共識，將共同銘記歷史，弘揚正確二戰史觀，維護二戰勝利成果和戰後國際秩序，捍衛國際公平正義。

今年是二戰勝利八十周年，俄國與大陸在五月、九月分別紀念同盟國於歐亞兩處戰場勝利，習近平與普亭已確認將互訪。此前中共政治局委員兼外長王毅已先訪問俄羅斯做最後籌備，俄國外長拉夫羅夫並在四月底和王毅於巴西里約的會晤中，表示期待習近平的正式訪問，俄方也在為前往大陸出席九月三日舉行的二戰結束紀念活動做準備。

上海合作組織秘書長葉爾梅克巴耶夫表示，慶祝二戰勝利八十周年對上合組織成員國具有重大意義。俄羅斯ＲＴ新聞網指，五月九日的俄國閱兵將有廿多位外國領導人出席，除習近平外，還包含白俄羅斯總統、斯洛伐克總理、塞爾維亞總統等。