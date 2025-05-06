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習近平、普亭8日會談 將討論能源合作及天然氣管線

中央社／ 台北6日電
應俄羅斯總統普亭（右）邀請，大陸國家主席習近平（左）將於7日至10日對俄羅斯進行國事訪問並出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。(路透資料照片)
應俄羅斯總統普亭（右）邀請，大陸國家主席習近平（左）將於7日至10日對俄羅斯進行國事訪問並出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。(路透資料照片)

俄羅斯衛星通訊社今天報導，俄羅斯總統普亭將於5月8日與到訪的中國國家主席習近平舉行會談。路透社則報導，普亭與習近平將討論「最敏感」的議題，包括能源合作及研議通往中國的「西伯利亞力量2號」天然氣管線。

中國外交部日前宣布，習近平將於5月7至10日對俄羅斯進行國是訪問，並出席在莫斯科舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（二次大戰歐洲戰役結束）80週年慶典。

俄羅斯衛星通訊社今天報導，普亭和習近平將於5月8日舉行會談。克里姆林宮表示，兩人可能會討論俄美關係和烏克蘭局勢。兩人將在會談後向媒體發表聲明，還將一對一喝茶進行交流，討論最敏感問題。

克里姆林宮表示，俄中關係「處於歷史最高水平」，並不針對第三國。

克里姆林宮又表示，普亭將於9月初訪問中國。

路透社6日報導，普亭的核心幕僚鄂夏柯夫（YuriUshakov）今天表示，普亭和習近平將討論「最敏感」的議題，包括能源合作以及研議通往中國的「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管線。

鄂夏柯夫向記者表示，俄羅斯是中國最大的原油及天然氣供應國，當被問及是否會討論「西伯利亞力量2號」天然氣管線時，他給予肯定的回答。

報導表示，俄羅斯多年前已建議建造途經蒙古的天然氣管線，隨著俄羅斯希望中國取代歐洲成為其主要天然氣客戶，該計畫變得更加迫切。

不過，專家表示，預計中國直到2030年後才需要額外的天然氣供應。其中，俄中雙方仍未達成協議，以至於「西伯利亞力量2號」天然氣管線尚待建設的因素，是天然氣價格。

這條長2600公里的管線每年可輸送500億立方公尺天然氣，略低於現已停用的北溪1號管道，該管道透過波羅的海海底連接俄羅斯和德國。

俄羅斯 習近平 蒲亭

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