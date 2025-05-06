習近平、普亭8日會談 將討論能源合作及天然氣管線

俄羅斯衛星通訊社今天報導，俄羅斯總統普亭將於5月8日與到訪的中國國家主席習近平舉行會談。路透社則報導，普亭與習近平將討論「最敏感」的議題，包括能源合作及研議通往中國的「西伯利亞力量2號」天然氣管線。

中國外交部日前宣布，習近平將於5月7至10日對俄羅斯進行國是訪問，並出席在莫斯科舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（二次大戰歐洲戰役結束）80週年慶典。

俄羅斯衛星通訊社今天報導，普亭和習近平將於5月8日舉行會談。克里姆林宮表示，兩人可能會討論俄美關係和烏克蘭局勢。兩人將在會談後向媒體發表聲明，還將一對一喝茶進行交流，討論最敏感問題。

克里姆林宮表示，俄中關係「處於歷史最高水平」，並不針對第三國。

克里姆林宮又表示，普亭將於9月初訪問中國。

路透社6日報導，普亭的核心幕僚鄂夏柯夫（YuriUshakov）今天表示，普亭和習近平將討論「最敏感」的議題，包括能源合作以及研議通往中國的「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管線。

鄂夏柯夫向記者表示，俄羅斯是中國最大的原油及天然氣供應國，當被問及是否會討論「西伯利亞力量2號」天然氣管線時，他給予肯定的回答。

報導表示，俄羅斯多年前已建議建造途經蒙古的天然氣管線，隨著俄羅斯希望中國取代歐洲成為其主要天然氣客戶，該計畫變得更加迫切。

不過，專家表示，預計中國直到2030年後才需要額外的天然氣供應。其中，俄中雙方仍未達成協議，以至於「西伯利亞力量2號」天然氣管線尚待建設的因素，是天然氣價格。

這條長2600公里的管線每年可輸送500億立方公尺天然氣，略低於現已停用的北溪1號管道，該管道透過波羅的海海底連接俄羅斯和德國。