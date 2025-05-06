CIA影片促陸官員洩密策反 北京批美：赤裸裸政治挑釁

美國中央情報局1日在多個社群平台發布兩個中文影片，用以「招募中國官員竊取機密」。對此，大陸外交部表示，美方不僅對中國惡意抹黑攻擊，且公然蠱惑、誘騙中方人員投靠，這是對中國國家利益的嚴重侵犯，「是赤裸裸的政治挑釁」。

在5月6日下午大陸外交部例行記者會上，有媒體問及，5月1日，美國CIA在社交媒體發布兩則中文影片，CIA官員稱該影片旨在「招募中國官員竊取機密」。

大陸外交部發言人林劍對此指出，長期以來，美方使用各種卑劣的手段竊取他國機密、干涉他國內政、顛覆他國政權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重危害國際安全和穩定。

林劍表示，美國中央情報局在社群媒體上發布的影片是另一份證據確鑿的「自供狀」。美方不僅對中國惡意抹黑攻擊，而且公然蠱惑、誘騙中方人員投靠，甚至直接打中國政府官員的主意，這是對中國國家利益的嚴重侵犯，「是赤裸裸的政治挑釁」，中方對此強烈譴責。

林劍最後強調，「中方將採取一切必要措施，堅決打擊境外反華勢力的滲透、破壞活動，堅定維護國家主權、發展、安全利益。」

此前，美國CIA繼三個月前發布簡體中文影片，指導如何安全地聯繫CIA。5月1日，CIA接連在X、臉書、Instagram和Youtube等平台發布兩支針對大陸觀眾的線人招募影片，並都以中文配音，附上簡體中文字幕，影片以劇情片的方式，講述大陸高官和基層公務員為了家人和自身前途，選擇主動聯繫CIA。

值得注意的是，CIA在上數兩支影片下方均描述道，「你是否有任何關於經濟、財政、或貿易等政策的資訊？你是否在國防機構工作？你是否在國家安全、外交、科學、先進技術領域工作，或者與從事這些領域的人打交道？請與我們聯繫。你能提供的資訊很重要，我們重視你對這些主題的見解。」

據路透報導，上述美國CIA此舉是其局長雷德克里夫（John Ratcliffe）加強對大陸情報收集的更廣泛戰略之一。大陸現已成為美國在人工智慧（AI）和量子計算等領域最大的競爭對手和敵對方。美國還希望阻止北京對台灣的軍事侵略。