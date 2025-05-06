CIA影片促陸官員洩密策反 北京批美：赤裸裸政治挑釁
美國中央情報局1日在多個社群平台發布兩個中文影片，用以「招募中國官員竊取機密」。對此，大陸外交部表示，美方不僅對中國惡意抹黑攻擊，且公然蠱惑、誘騙中方人員投靠，這是對中國國家利益的嚴重侵犯，「是赤裸裸的政治挑釁」。
在5月6日下午大陸外交部例行記者會上，有媒體問及，5月1日，美國CIA在社交媒體發布兩則中文影片，CIA官員稱該影片旨在「招募中國官員竊取機密」。
大陸外交部發言人林劍對此指出，長期以來，美方使用各種卑劣的手段竊取他國機密、干涉他國內政、顛覆他國政權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重危害國際安全和穩定。
林劍表示，美國中央情報局在社群媒體上發布的影片是另一份證據確鑿的「自供狀」。美方不僅對中國惡意抹黑攻擊，而且公然蠱惑、誘騙中方人員投靠，甚至直接打中國政府官員的主意，這是對中國國家利益的嚴重侵犯，「是赤裸裸的政治挑釁」，中方對此強烈譴責。
林劍最後強調，「中方將採取一切必要措施，堅決打擊境外反華勢力的滲透、破壞活動，堅定維護國家主權、發展、安全利益。」
此前，美國CIA繼三個月前發布簡體中文影片，指導如何安全地聯繫CIA。5月1日，CIA接連在X、臉書、Instagram和Youtube等平台發布兩支針對大陸觀眾的線人招募影片，並都以中文配音，附上簡體中文字幕，影片以劇情片的方式，講述大陸高官和基層公務員為了家人和自身前途，選擇主動聯繫CIA。
值得注意的是，CIA在上數兩支影片下方均描述道，「你是否有任何關於經濟、財政、或貿易等政策的資訊？你是否在國防機構工作？你是否在國家安全、外交、科學、先進技術領域工作，或者與從事這些領域的人打交道？請與我們聯繫。你能提供的資訊很重要，我們重視你對這些主題的見解。」
據路透報導，上述美國CIA此舉是其局長雷德克里夫（John Ratcliffe）加強對大陸情報收集的更廣泛戰略之一。大陸現已成為美國在人工智慧（AI）和量子計算等領域最大的競爭對手和敵對方。美國還希望阻止北京對台灣的軍事侵略。
雷德克里夫曾說，「在我們國家的歷史上，沒有任何對手比中國共產黨構成更嚴峻的挑戰和更強大的戰略競爭對手。我們的機構必須繼續以緊迫感、創造力和毅力應對這一威脅，這些視頻只是我們採取的行動之一。」
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