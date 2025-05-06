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結盟抗關稅？習近平、歐盟慶建交50年 賀電內容疑劍指美國

中央社／ 台北6日電
新華社報導，中國國家主席習近平今天與歐盟理事會主席柯斯塔、歐盟執委會主席范德賴恩互致賀電慶祝中歐建交50週年。路透
新華社報導，中國國家主席習近平今天與歐盟理事會主席柯斯塔、歐盟執委會主席范德賴恩互致賀電慶祝中歐建交50週年。路透

新華社報導，中國國家主席習近平今天與歐盟理事會主席柯斯塔、歐盟執委會主席范德賴恩互致賀電慶祝中歐建交50週年。習近平在賀電中將矛頭暗指美國說，中歐要堅持多邊主義，捍衛公平正義，反對單邊霸凌，攜手應對全球性挑戰。

根據這則報導，「歐盟領導人」在賀電中則說，在當前全球不確定性和地緣政治變化的背景下，歐盟願與中國深化夥伴關係，加強交往合作，攜手應對共同挑戰。電文內容並未在美國發起的「對等關稅」上著墨。

習近平在電文中說，中國和歐盟是全面戰略夥伴，也是「推動多極化的兩大力量、支持全球化的兩大市場、倡導多樣性的兩大文明」。當前「世界百年變局」加速演進，人類社會再次來到關鍵十字路口。一個健康穩定的中歐關係，不僅成就彼此，而且照亮世界。

習近平提到，他高度重視中歐關係發展，願與柯斯塔（Antonio Costa）和范德賴恩（Ursula von derLeyen）一道努力，以建交50週年為契機，總結中歐關係發展經驗，深化戰略溝通，增進理解互信，鞏固夥伴定位，擴大相互開放，妥處摩擦分歧，開闢中歐關係更加美好的未來。

他並暗指美國說，中歐雙方要堅持多邊主義，捍衛公平正義，反對單邊霸凌，攜手應對全球性挑戰，共同推動「平等有序的世界多極化」和「普惠包容的經濟全球化」，為世界和平、穩定、發展、繁榮作出更大貢獻。

根據報導，「歐盟領導人」在賀電中表示，在當前全球不確定性和地緣政治變化的背景下，歐盟願與中國深化夥伴關係，加強交往合作，維護聯合國憲章宗旨原則，攜手應對共同挑戰，促進世界和平、安全、繁榮和可持續發展。

歐盟 美國 習近平 關稅

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