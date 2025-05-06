海外港人議會選舉 投票首日數百人參與

由海外港人籌組的「香港議會」選舉美東時間5日開放投票，有18名海外港人參選。香港議會選委會成員何良懋表示，投票首日有數百人參與投票，有信心短時間內會有逾1000人參與投票。

「香港議會」由海外港人籌組，試圖在國際舞台建立象徵性的自治議會。據香港議會官網顯示，第一屆選舉有18名參選人，包括在美國、英國、澳洲、台灣等地居住的港人，其中來自台灣的參選人最多，有6名。

針對首日投票情況，香港議會選委會成員何良懋向中央社表示，目前有幾百人參與投票。目前還有將近3個星期的投票時間，有信心短時間內會有超過1000人來投票。

投票首日，有部分投票者反映投票過程出現問題，何良懋表示，有些投票者表示在使用智慧型手機投票，掃描護照資料時出現問題，最後透過多次嘗試，順利登錄個人資料；也有些香港人反映沒有護照，只有香港身分證、出生證明無法投票，最後決定由投票者以郵寄方式，由人工驗證身分完成投票。

按香港議會選委會規定，香港議會將設35席，透過網路投票、一人一票產生，但這次由海外港人籌組的香港議會僅有18名參選人。何良懋針對是否會有代表性不足的問題回應稱，「沒有這方面的擔心」。

何良懋稱，有多少人參選的問題不大，這場選舉本身是一個象徵性的抗議行動。海外香港議會全民投票是要呈現主權在民、港人自治，但有沒有代表性要看香港人如何決定，「我們只是服務提供者（serviceprovider），只提供一個平台，我們不打包票，也沒辦法打包票」。

據香港議會規定，候選人不足35人時，將以合資格候選人數目的80%作為議席上限。獲選門檻即參選人必須取得不少於以議席計總有效選票（總有效票除以法定議席）的3%。

何良懋表示，此次選舉最多也只能選出15名議員，但若這15名議員的得票數沒有達到以議席計總有效選票的3%，也無法當選。

針對在選舉結束後議會的規劃及運作，以及可提供海外港人何種幫助。何良懋回應稱，現在是投票期間，選委會不方便代表議員限定工作範圍，但可以表達一般香港人對議員的期待，包括草擬香港憲法藍圖、代表港人監督「港共政權」、解決海外港人在移民時遇到的問題等。

但他強調此次選舉，只是提供政治平台給香港人選出議員，議員將會提出自身方案，交給所有港人全民公投。

何良懋表示，今年6月初會公布選舉結果，當選者預計在今年暑假舉辦宣誓儀式並上任，但確切日期尚未確定。當選者任期為4年，因此會在2029年舉行第2屆選舉。