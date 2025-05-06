對海外電影徵稅 陸官媒：美必遭「迴旋鏢效應」反制

美國總統川普掀起全球關稅風暴後，當地時間5月4日又宣布，將對所有在美國境外製作的電影徵收100%的關稅。對此，大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」近日發文批評，「迴旋鏢效應」必令美國電影遭受全世界反制。玉淵譚天認為，歐盟、加拿大及日本等地區可能限制美國電影配額，或在放映時增加相關稅收等，直接削弱好萊塢在全球的票房表現。

玉淵譚天於5日深夜刊出「是自保還是自殘？八個惡果透視美國徵收100%電影關稅」為題的文章指，要知道一直是美國電影更需要世界，不是其他國家的電影更需要美國。而電影屬於服務貿易，服務貿易是無形的，所以一般認為服務貿易無關稅。美國以保護其電影的旗號對進口影片徵收巨額關稅，其「迴力鏢效應」必然令美國電影遭受全世界反制。美國在服貿領域優勢有多大，遭到反制時受到的打擊就有多劇烈。

文章接著細數電影加稅會對美國帶來哪些「惡果」提出八點：加劇美國電影產業的恐慌與混亂；美國院線電影市場加深「繭房效應」；好萊塢面臨的惡性競爭將更加殘酷；奧斯卡影響力將快速削弱；可能引發全球對美國電影反制；繼續漠視美國產業衰落根源；美國內部衝突可能加劇；美國服務貿易被美國政府拖入關稅戰。

文章稱，有業內人士認為，川普此舉是受《哪吒2》的刺激，既不理智也不明智，是典型「一時衝動」，並稱要知道現在幾乎所有美國電影都涉及海外外包、取景，如果涉及海外製作就加稅，美國電影人的日子沒法過了。若非要徵稅，到最後又是亂上加亂，一筆爛帳。

另，文章引述對外經貿大學的崔凡稱，一旦美國就電影服務徵關稅，可能引發其他國家反制。如一些出口影片到美國的國家和地區，即歐盟、加拿大、日本等，可能推出本土電影優先政策，限制美國電影配額；或在放映環節加收稅費，直接削弱好萊塢在全球票房表現。紐西蘭、澳洲更已經對此明確回應「定會反制」。

文章稱，好萊塢電影極度依賴海外市場。今年全球票房排名前十電影中，一些好萊塢影片幾乎一半以上票房是靠海外觀眾撐起。簡單來說，本來好萊塢票房就依賴全球市場，全球對好萊塢的接受程度降低，最直接後果是讓美國電影加速墜落。美國對在海外製作的電影加徵關稅，導致好萊塢面臨的惡性競爭更加殘酷，同時激化美國內部矛盾，意味著美國主動將服務貿易產業拖入貿易戰。

此前，川普稱，對所有在美國境外製作的電影徵收100%的關稅。不過，白宮發言人最新表示，政府尚未就外國電影關稅做出任何最終決定，但正探尋所有選項。