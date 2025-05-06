快訊

台幣匯價開盤後升破30元又拉回 今日再度上演30元關卡保衛戰

想減肥卻「不吃早餐」是大忌 專家建議3個無負擔飲食原則

抓到了！涉打死女友棄保潛逃近兩年 76行者前總召陳修將員林市落網

美中關稅戰影響 Temu和希音加大在歐洲廣告投入

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透指出，大陸快時尚電商平台希音（Shein）和Temu已大幅加大在歐洲的數字廣告支出，顯示在美國關稅戰下，這些平台正將目光投向歐洲市場。（路透）
路透指出，大陸快時尚電商平台希音（Shein）和Temu已大幅加大在歐洲的數字廣告支出，顯示在美國關稅戰下，這些平台正將目光投向歐洲市場。（路透）

儘管中美兩國近日逐漸釋出準備開始談判的消息，路透指出，大陸快時尚電商平台希音（Shein）和Temu仍大幅加大在歐洲的數字廣告支出，顯示在美國關稅戰下，這些平台正將目光投向歐洲市場，而這波廣告投放的重點市場，覆蓋法國、德國、義大利、西班牙和英國等。

據路透6日報導，根據市場情報公司Sensor Tower數據顯示，希音和Temu在4月加大在歐洲的數位廣告支出。4月Temu在英國的廣告支出年比增長20%，在法國則大幅躍升115%；希音在法國的廣告投入年比增長45%，在英國則翻倍，增長100%。

Sensor Tower說，希音和Temu在英國加大廣告投入後，應用下載量明顯上升，希音環比增長25%，Temu的下載量則翻倍。然而，儘管廣告投放和下載量有所增長，兩款應用的日活躍用戶數僅小幅上揚，希音在英國的日活躍用戶增長了5%，Temu增長10%。

據悉，希音和Temu此次在歐洲廣告投入增加，範圍涵蓋法國、德國、義大利、西班牙及英國等市場。而這也正值兩家企業應對美國總統川普對「小額豁免」（de minimis）的禁令，該規定原允許價值低於800美元的包裹免稅進入美國，這曾是希音和Temu能迅速打入美國市場的關鍵。然而，隨此項政策在5月2日被取消，兩家公司在4月已提前大幅削減在美國的數位廣告預算。

華爾街見聞曾提到，在關稅衝擊下，Temu和SHEIN大幅削減在美國廣告支出。Sensor Tower當時預估，3月31日至4月13日這兩周期間，Temu在美國的Facebook、Instagram、TikTok、Snap、X（原Twitter）與 YouTube 等平台的每日平均廣告支出，較前30天下降至少31%。而希音在 Facebook、Instagram、TikTok、YouTube及Pinterest等平台的支出則下降19%。

另，希音和Temu亦將部分廣告預算轉向巴西市場。4月份，希音在巴西的數字廣告支出同比增長140%，而Temu的廣告投入更是同比激增了800倍。

川普政府5月2日正式終止大陸和香港小額包裹進入美國的免稅待遇後，Temu和希音均面臨漲價、利潤空間被進一步壓縮的壓力。目前，兩家公司都已削減在美國的數字廣告投放支出。

美國加州葛拉茲亞迪奧商學院（Pepperdine Graziadio Business School）行銷教授Kimber Maderazzo表示，希音和Temu「可能無法再像以前一樣快速擴大在美國的顧客數」，目前重心是維繫既有的美國消費者，同時在國際市場積極推廣。

廣告 美國 英國

延伸閱讀

川普100%境外電影關稅震撼影業 白宮：未做最終決定

川普預告2周內對藥品加徵關稅！簽行政命令推動美國本土製藥

標普和道指結束九連漲 川普提徵電影關稅攪擾投資人

路透深入探討芬太尼貿易 榮獲普立茲調查報導獎

相關新聞

捍衛港幣匯率 香港金管局今晨再注資逾2,300億元

近期亞幣普遍強勢上漲，香港經濟日報6日一早指出，香港金融管理局（簡稱「金管局」）今晨再注資港幣605.43億元（約合新台...

習近平明訪俄 共軍參與紅場閱兵

大陸國家主席習近平明起一連四日將前往俄羅斯訪問，並將出席九日在莫斯科舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（二戰歐洲戰役結束...

美中關稅戰影響 Temu和希音加大在歐洲廣告投入

儘管中美兩國近日逐漸釋出準備開始談判的消息，路透指出，大陸快時尚電商平台希音（Shein）和Temu仍大幅加大在歐洲的數...

許歷農逝世 宋濤致唁電

退役上將、退輔會前主委許歷農三日逝世，享嵩壽一○七歲。大陸國台辦主任宋濤昨向許歷農的家屬致唁電，肯定許為促進兩岸關係和平...

黎智英獄中超過千日 外界目前已知哪些關鍵資訊？

「我們非常擔心他的人身安全。他已年邁，又患有糖尿病，長期單獨囚禁對他的生命構成非常嚴重的風險......我們擔心，除...

公職赴陸交流揭露 陸委會：檢討相關法令強化國安

為因應中共統戰威脅，政府研議強化中央及地方各級公職人員赴對岸交流揭露制度。陸委會表示，會檢討兩岸條例及相關法令，強化國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。