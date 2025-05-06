美中關稅戰影響 Temu和希音加大在歐洲廣告投入

儘管中美兩國近日逐漸釋出準備開始談判的消息，路透指出，大陸快時尚電商平台希音（Shein）和Temu仍大幅加大在歐洲的數字廣告支出，顯示在美國關稅戰下，這些平台正將目光投向歐洲市場，而這波廣告投放的重點市場，覆蓋法國、德國、義大利、西班牙和英國等。

據路透6日報導，根據市場情報公司Sensor Tower數據顯示，希音和Temu在4月加大在歐洲的數位廣告支出。4月Temu在英國的廣告支出年比增長20%，在法國則大幅躍升115%；希音在法國的廣告投入年比增長45%，在英國則翻倍，增長100%。

Sensor Tower說，希音和Temu在英國加大廣告投入後，應用下載量明顯上升，希音環比增長25%，Temu的下載量則翻倍。然而，儘管廣告投放和下載量有所增長，兩款應用的日活躍用戶數僅小幅上揚，希音在英國的日活躍用戶增長了5%，Temu增長10%。

據悉，希音和Temu此次在歐洲廣告投入增加，範圍涵蓋法國、德國、義大利、西班牙及英國等市場。而這也正值兩家企業應對美國總統川普對「小額豁免」（de minimis）的禁令，該規定原允許價值低於800美元的包裹免稅進入美國，這曾是希音和Temu能迅速打入美國市場的關鍵。然而，隨此項政策在5月2日被取消，兩家公司在4月已提前大幅削減在美國的數位廣告預算。

華爾街見聞曾提到，在關稅衝擊下，Temu和SHEIN大幅削減在美國廣告支出。Sensor Tower當時預估，3月31日至4月13日這兩周期間，Temu在美國的Facebook、Instagram、TikTok、Snap、X（原Twitter）與 YouTube 等平台的每日平均廣告支出，較前30天下降至少31%。而希音在 Facebook、Instagram、TikTok、YouTube及Pinterest等平台的支出則下降19%。

另，希音和Temu亦將部分廣告預算轉向巴西市場。4月份，希音在巴西的數字廣告支出同比增長140%，而Temu的廣告投入更是同比激增了800倍。

川普政府5月2日正式終止大陸和香港小額包裹進入美國的免稅待遇後，Temu和希音均面臨漲價、利潤空間被進一步壓縮的壓力。目前，兩家公司都已削減在美國的數字廣告投放支出。

美國加州葛拉茲亞迪奧商學院（Pepperdine Graziadio Business School）行銷教授Kimber Maderazzo表示，希音和Temu「可能無法再像以前一樣快速擴大在美國的顧客數」，目前重心是維繫既有的美國消費者，同時在國際市場積極推廣。