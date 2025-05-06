捍衛港幣匯率 香港金管局今晨再注資逾2,300億元
近期亞幣普遍強勢上漲，香港經濟日報6日一早指出，香港金融管理局（簡稱「金管局」）今晨再注資港幣605.43億元（約合新台幣2,361億元），單次注資再破紀錄。為捍衛香港聯繫匯率，香港金管局近日已三度注資共港幣1,166.14億元（約合新台幣4,548億元）。
報導稱，由於美元持續弱勢，港元匯價兌每美元長時間觸及7.75強方兌換保證。金管局資料披露，根據聯繫匯率機制，在美股收盤後，再接78.12億美元賣盤，銀行體系結餘將升至1,613.84億元。
香港經濟日報表示，自上周五美股收盤後，因觸及強方兌換保證，金管局已開始承接美元賣盤，向市場注資港幣465.39億元，連同昨日亞洲交易時段金管局注資的95.32億元，三度接錢累計注資港幣1,166.14億美元。
香港於1983年開始實行港元與美元聯繫匯率制度。港元兌換美元匯率最初設定為7.8，自2005年以來，香港規定港元兌美元匯率在7.75至7.85之間浮動。
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