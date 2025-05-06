習近平明訪俄 共軍參與紅場閱兵

大陸國家主席習近平明起一連四日將前往俄羅斯訪問，並將出席九日在莫斯科舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（二戰歐洲戰役結束）八十周年慶典，屆時將與俄羅斯總統普亭在紅場閱兵式同台亮相。大陸國防部昨宣布，解放軍三軍儀隊也將參與紅場閱兵活動。

大陸國防部昨宣布，應俄羅斯、白俄羅斯國防部邀請，五月九日，解放軍儀仗司禮大隊儀仗分隊將分別參加在莫斯科、明斯克舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」八十周年閱兵活動。這意味著解放軍將與俄軍一同參加紅場閱兵，接受檢閱。

習近平此次訪俄將是他擔任大陸國家主席以來第十一次到訪俄羅斯，也是他自二○二三年後，時隔兩年再次訪問俄羅斯，也是中俄元首今年首次面對面會晤。中共機關報人民日報昨發表評論稱，中俄將繼續加強戰略協作，踐行真正多邊主義，以中俄關係的穩定性和堅韌性應對外部環境的不確定性，共同促進兩國發展振興。

俄通社報導，在「俄羅斯1」電視台近日播出的紀錄片中，普亭稱他廿五年前就決定積極發展與中國的關係，是因他當時已看到世界經濟增長中心正在向亞太地區轉移。針對俄中關係，普亭表示，俄中是鄰國，應建立友好關係，「這絕非空談，當前兩國關係確實具有如此深刻的戰略性特徵。為什麼？因為我們的國家利益契合」。

習近平此次訪俄時值中美貿易戰陷入僵局、俄烏停戰談判進展緩慢之際，習普二人互動受到國際矚目。新加坡聯合早報四日引述分析指，大陸領導人訪俄體現兩國非常緊密的戰略夥伴關係，也是大陸對俄羅斯的外交支持，預計美國將是接下來影響中俄關係的最大因素。