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許歷農逝世 宋濤致唁電

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

退役上將、退輔會前主委許歷農三日逝世，享嵩壽一○七歲。大陸國台辦主任宋濤昨向許歷農的家屬致唁電，肯定許為促進兩岸關係和平發展作出積極貢獻。

大陸國台辦昨日發布，「台灣知名統派人士」許歷農五月四日在台逝世，宋濤五日向其家屬致唁電。

唁電內容指出：「驚悉許歷農先生仙逝，深表痛惜，特致哀悼。先生堅持一個中國原則，追求國家統一，堅決反對台獨分裂活動，為促進兩岸交流合作與兩岸關係和平發展努力奔走，作出積極貢獻，受到海內外愛國力量敬重。哲人其萎，風範長存。啟迪後人，接續奮鬥。反獨促統，大業必成。」

許歷農生於民國八年，安徽省貴池縣人，中央軍校（陸官）十六期畢業。曾參加抗戰、國共內戰、八二三戰役。曾任陸軍官校校長、六軍團司令、金防部司令、總政戰部主任、退輔會主委等職。一九九三年新黨成立時，因不滿時任總統李登輝統獨立場，許歷農加入新黨，主張兩岸以「中國」的中性稱呼實現統一。

許歷農逝世後，陸官媒報導以「台灣統派團體領袖」、「台灣統派精神領袖」稱呼，表示許去世的消息傳出後，其生前好友、台灣統派團體等紛紛表達哀悼。陸媒報導提到，許歷農曾多次率團訪問大陸，並引述許的話說，「餘生唯一願望，就是希望早日看到國家統一」。

國台辦 宋濤 許歷農

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