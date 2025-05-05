黎智英獄中超過千日 外界目前已知哪些關鍵資訊？

（德國之聲中文網）「我們非常擔心他的人身安全。他已年邁，又患有糖尿病，長期單獨囚禁對他的生命構成非常嚴重的風險......我們擔心，除非採取迅速行動，否則我們將看見一名勇敢的新聞從業者，死在獄中。」加拉格爾向DW表示。

今年77歲的香港《蘋果日報》創辦人黎智英因為涉嫌違反《香港國安法》，被控「串謀勾結外國勢力」等罪，自2020年12月被關押至今，已在監獄度過了超過1500個日子，他若罪成最高可能被判終身監禁。加拉格爾指，黎智英多年來被單獨囚禁不符合國際人權標準，「不可接受」。

加拉格爾稱，自己無法到香港或中國大陸，也無法去與香港有引渡協議的國家，「結果是我不能直接見我的客戶。這是黎智英與他的國際律師會面的基本權利。他被阻止這樣做，我被阻止與他見面，是因為香港當局目前不符合國際人權標準。」

她形容，在黎智英身上發生的事情「極度不合理」，「唯一可以比較的是，我在俄羅斯、伊朗或沙烏地阿拉伯處理的那些案件，因為在那些案件中，你很難見到你的客戶。即使是國內律師與國際法律團隊往來，也可能會因此將自己置於風險之中。這就是香港現在所處的世界......與十年前的香港相去太遠。」

黎智英身陷囹圄多年，他的身影上次大量曝光在公眾視野已是2023年夏天，當時美聯社發布的多張獨家照片顯示，黎智英於香港赤柱監獄內，身穿短袖、短褲與涼鞋，在獄警的陪同下散步。該報導稱，黎智英每天只有50分鐘的戶外活動時間，但不能與其他囚犯接觸，只能單獨活動，一天有超過23個小時都被獨自關押。

根據聯合國2015年修訂的《關押待遇的最低標準規則》，單獨囚禁可在特殊情況下實施，但將人單獨關押連續超過15天以上，被視為一種酷刑，應該要求絕對禁止。

今年2月，黎智英之子黎崇恩曾向媒體表示，黎智英「身體狀況正在惡化」，他擔心「父親已時日無多。」

法律關注重點？

黎智英國安案經過數次延後，終於在2023年12月開審。原本預期審期為80天，但開審超過一年仍未結束。2025年3月初，黎智英完成了所有作供後，控辯雙方也已完成舉證。美國喬治城大學亞洲法中心（GCAL）研究員黎恩灝向DW簡述期間雙方的法律攻防焦點。

黎恩灝指出，控方認為黎智英透過旗下《蘋果日報》發布大量文章，是在左右公眾輿論，「這些文章在控方看來是煽動的文章，還有就是因為黎智英本身的國際網絡，他跟香港2019年抗爭的一些組織聯繫，（控方認為）可以證明黎智英跟他的前同事，是串謀去勾結外國勢力。」

黎智英方面則全部否認控方的指控，黎恩灝指出，個人自辯期間，黎智英不單只是回應控方的指控，也談及對於民主、自由、新聞這些價值觀的看法。

「我覺得這個是審訊重要的地方，一方面我們可以看到香港政府如何把一些和平、本來是合法，還有是《基本法》保障的政治參與的權利，視作一些危害國安的非法行為，同時我們也可以看到黎智英和《蘋果日報》，是香港民主運動很重要的一個參與者，他怎麼去看香港的民主運動、怎麼去看香港人追求民主、自由、人權等等的價值觀，這是也是很重要的歷史的紀錄，也是很重要的、很多香港人在過去幾十年也共同分享的經驗。」黎恩灝表示。

黎恩灝稱，目前還不知道黎智英案的審判結果，但審訊過程已出現了很多無法保障公平審訊的事情，「對於香港的司法獨立、法治水平有很負面的影響」。 他指，香港政府透過國安法的權利做了許多不符國際標準的行為，「包括使用指定的法官處理黎智英的審訊，而這些指定的法官是由香港特首指定的，還有不許有陪審團的參與，還有在香港的最高法庭、終審法院已經通過批准黎智英去聘請海外的大律師為他做辯護，之後香港政府就要求中共做人大的釋法，用行政的權利、用主權的權利，變相把法庭的那個（批准）退翻了。」

曾任「人權觀察」執行長、長期關注香港人權情況的羅斯（Kenneth Roth）則向DW表示：「習近平希望每個人都裝作對他的獨裁感到滿意，但在很多方面，黎智英都是最顯而易見的反面象徵——這就是他被送入監獄的原因。」

「川普救黎智英」可能嗎？

黎智英國安案件受到國際高度關注，去年美國總統大選期間，川普曾經被媒體詢問若當選，會不會向中國國家主席習近平要求釋放黎智英，當時川普回答：「是的，百分之百。我會把他弄出來。」

今年初，美國國務卿盧比奧向媒體重申，美國並沒有忘記黎智英案，這對美方來說仍是「優先事項」。黎智英之子黎崇恩不久前在華府會見川普政府官員時，也曾呼籲川普兌現承諾。

黎智英的國際律師代表加拉格爾向DW表示，她與黎崇恩對此「非常感謝」，並稱「黎智英的案子在國際上是跨黨派非政治的」，從拜登到川普政府，他們都得到了大力支持；學者黎恩灝則強調，究竟國際關係或地緣政治對此案會否有影響，目前判斷為時太早。除了審訊仍須經過漫長道路之外，川普外交政策更是充滿不確定性。

「川普目前上任以來幾個月，他的很多外交政策充滿不確定性，唯一可以確定的就是很不確定。所以目前他會怎麼對中國？現在對中國的態度，跟三個月後、六個月後，可能跟明天都已經完全不一樣。」他說。

香港政府怎麼說？

今年初傳出黎智英健康惡化的消息後，香港政府發言人曾向路透社表示，港府「強烈反對並駁斥黎崇恩所發表的假訊息和抹黑言論」，強調依法審訊。

在這之前，香港政府曾批評黎崇恩及該國際律師團隊，肆意抹黑《香港國安法》和香港特區司法制度，並且強烈反對境外勢力干預涉及《香港國安法》案件的司法程序。

香港特首李家超年初在被問及「川普救黎」一說時，則稱香港的司法制度「固若金湯」，香港有強大穩固的法律制度及法律基礎，任何在法庭審訊的案件都依據法律、依據審判原則，由法官公平公正地審訊，任何政治壓力都是妨礙司法公正，也是不應該的，「期望所有人不要嘗試用任何方法干涉在港審訊的不同案件」。

接下來的時間表？

綜合港媒報導，黎智英國安案預計將於2025年8月14日結案陳詞，案件預料在今年下半年陸續有進展。黎恩灝表示，一般情況下，結案陳詞是讓控辯雙方總結他們的論點論據，並讓法庭平衡地去看雙方的事實，對於控罪的事實和法律的觀點。一段時間之後，法庭會安排聆訊，公開他們的裁判。如果罪名成立，就會讓被告求情，之後法庭才會做宣判。在法庭做了判決之後，被告也有權利上訴，整個過程預料將相當漫長。

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