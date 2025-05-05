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許歷農逝世 陸國台辦主任宋濤致唁電：促統大業必成

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
許歷農逝世，大陸國務院台辦主任宋濤5日向其家屬致唁電。（中通社）
許歷農逝世，大陸國務院台辦主任宋濤5日向其家屬致唁電。（中通社）

退役上將、退輔會前主委許歷農前日於睡夢中在台北榮民總醫院去世，享嵩壽一○七歲。由於他過去加入新黨，主張兩岸以「中國」的中性稱呼實現統一，大陸國台辦主任宋濤5日就許歷農逝世，向其家屬致唁電，肯定許歷農為促進兩岸交流合作與兩岸關係和平發展作出積極貢獻，強調反「獨」促統大業必成。

據大陸國台辦，「台灣知名統派人士許歷農」5月4日在台逝世。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤5日向其家屬致唁電。

宋濤說，驚悉許歷農先生仙逝，深表痛惜，特致哀悼。

宋濤表示，許歷農先生堅持「一個中國原則」，追求國家統一，堅決反對「台獨」分裂活動，為促進兩岸交流合作與兩岸關係和平發展努力奔走，作出積極貢獻，受到海內外愛國力量敬重。

宋濤表示，哲人其萎，風範長存。啟迪後人，接續奮鬥。反「獨」促統，大業必成。

許歷農是安徽省貴池縣人，1921年4月11日出生，中央軍校十六期，曾參加對日抗戰、國共內戰、金門八二三砲戰。歷任師長、軍長、政戰學校校長、陸軍官校校長、六軍團司令、金防部司令等職。1983年接任總政戰部主任，1987年至1993年擔任退輔會主委。

後，1993年新黨成立，不滿時任總統李登輝統獨立場的許歷農，同年宣布加入新黨，被形容是新黨精神領袖。他晚年創設「中山黃埔兩岸情」論壇，主張兩岸以「中國」的中性稱呼實現統一。

因此，在許歷農逝世後，大陸官媒新華社、中新社等報導以「台灣統派團體領袖」、「台灣統派精神領袖」等頭銜稱呼，並提及許歷農去世的消息傳出後，其生前好友、台灣統派團體等紛紛表達哀悼與緬懷之情。

2022年時，許歷農發表著作「許歷農傳－從戰爭到和平」。（記者林俊良／攝影）
2022年時，許歷農發表著作「許歷農傳－從戰爭到和平」。（記者林俊良／攝影）

宋濤 新黨 許歷農

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