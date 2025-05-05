共軍儀隊 9日將參加莫斯科紅場及明斯克閱兵

中國國防部今天宣布，應俄羅斯、白俄羅斯國防部邀請，中共解放軍儀仗司禮大隊儀仗分隊（儀隊）9日將分別參加在莫斯科、明斯克舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（二次大戰歐洲戰役結束）80週年閱兵活動。

在此之前，中國外交部4日以不具名發言人名義宣布，中國國家主席習近平將於7至10日對俄羅斯進行國是訪問，並出席在莫斯科舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」80週年慶典，這一慶典即包括當日在莫斯科紅場舉行的閱兵式。

綜合上述訊息，9日當天，習近平將與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）同台出席紅場閱兵式，而中共解放軍儀隊也將與俄軍一同參加紅場閱兵，接受檢閱。

與西歐國家將5月8日定為二戰勝利紀念日不同，前蘇聯將5月9日定為二戰勝利紀念日，俄羅斯也繼承這一傳統，並都在紅場舉行閱兵式。而習近平與夫人彭麗媛曾於2015年5月9日出席紀念二戰結束70週年的紅場閱兵，而共軍儀隊當時也曾與俄軍一同參與閱兵式。

美中關稅戰爆發後，習近平繼訪問越南、柬埔寨、馬來西亞等東南亞國家，7日將訪問俄羅斯，這兩次出訪行程都有尋求訪問國與中國站在同一陣線的用意。