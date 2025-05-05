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川普：與中國大陸建交是尼克森做最糟的事

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
川普周日在空軍一號專機上表示，他本周沒有與大陸國家主席習近平通話的計劃，但美方官員正就不同議題與中方官員溝通。（美聯社）
川普周日在空軍一號專機上表示，他本周沒有與大陸國家主席習近平通話的計劃，但美方官員正就不同議題與中方官員溝通。（美聯社）

美國總統川普當地時間4日表示，美國正在與包括中國在內的多個國家就貿易協議進行會談，他與中國打交道的首要目標是達成一項公平的貿易協議。

據路透報導，川普周日在空軍一號專機上對記者表示，他本周沒有與大陸國家主席習近平通話的計劃，但美方官員正就不同議題與中方官員溝通。

當被問及本週是否會宣布任何貿易協議時，川普表示「很有可能」，但未透露詳情。

川普也再次指責中國在全球貿易中「多年來一直佔我們便宜」，並稱美國前總統尼克森與中國建交是他「做過的最糟糕的事情」。

美國對中國加徵的關稅高達145%，美國方面一直表示已經與中國會談，中方否認。但大陸商務部本月2日表示，美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞信息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估。

川普也在美國國家廣播公司《會見媒體》（Meet the Press）節目上表示，願在某個時候「降低對華關稅」。

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