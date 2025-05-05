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川普：有意延長TikTok「不賣即禁」豁免期

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
川普透露，很可能再延長對TikTok「不賣即禁」的豁免期。（路透）
川普透露，很可能再延長對TikTok「不賣即禁」的豁免期。（路透）

美國總統川普表示，很可能再延長短片平台TikTok「不賣即禁」豁免期。川普日前接受全國廣播公司訪問時稱，如果屆時仍未達成協議，將可能再給予另一個豁免期，因為他很希望看到各方達成協議。他也認為，「中國也想達成協議。」

TikTok「不賣即禁」法令原定1月19日生效。川普在1月20日上任後，給予75天豁免期，以便各方討論交易條款。該次豁免期結束前，川普再給予另外75天豁免期，而新豁免期將於6月19日結束。

川普曾經表示，擁有1.7億用戶的TikTok是對他在去年勝出總統選舉是有幫助的。

另外，川普在訪問時重申，在與中國談判完成前不會降低關稅，但相信中國最終關稅水平將遠低於目前的最高145%水平，因為雙方在目前關稅水平是不可能有任何貿易關係的，而中方很希望與美國繼續有生意往來。

川普在訪問中承認，向中國貨品加徵145%關稅，實際上導致美中經貿活動幾乎停頓，但他堅稱美方沒有損失，無須再面對龐大的對華貿易逆差。他又表示，中國政府最近發出了「積極」信號，但重申兩國之間任何可能達成的協議都必須「公平」 。

針對TikTok在美國「不賣就禁」的寬限期將於6月19日到期，川普也在專訪中表示，如果屆時未達成協議，可能再度延長對TikTok的寬限期。

TikTok 川普

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