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普亭披露 為何他25年前就決定積極發展與中國的關係

聯合報／ 大陸中心／即時報導
俄羅斯總統普亭稱，當前俄中關係之所以具有如此深刻的戰略性特徵，是因兩國的國家利益契合。圖為2024年7月3日大陸國家主席習近平赴哈薩克出席上海合作組織峰會前會見普亭。（新華社）
俄羅斯總統普亭稱，當前俄中關係之所以具有如此深刻的戰略性特徵，是因兩國的國家利益契合。圖為2024年7月3日大陸國家主席習近平赴哈薩克出席上海合作組織峰會前會見普亭。（新華社）

大陸國家主席習近平即將與本周三出訪俄羅斯，俄羅斯衛星通訊社報導，在《俄羅斯1》電視台近日播出的紀錄片《俄羅斯．克里姆林宮．普亭．25年》中，俄羅斯總統普亭稱，他25年前就決定積極發展與中國的關係，是因他當時已經看到世界經濟增長的中心將向亞太地區轉移，「不僅向中國，還向該地區的其他國家」。

應普亭邀請，習近平將於7日至10日對俄羅斯進行國事訪問並出席在莫斯科舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典」，這是習近平出任國家主席以來第11次到訪俄羅斯，也是兩國元首今年首次面對面會晤。

針對俄中關係，普亭表示，俄中是鄰國，應建立友好關係，以「使其成為兩國發展的良好因素」。普亭稱：「這絕非空談，當前兩國關係確實具有如此深刻的戰略性特徵。為什麼？因為，首先我們的國家利益契合。」

普亭說，「我們是鄰國，我們應建立友好關係，使其成為兩國發展的良好因素。因此，我們逐漸……建立起了我們關係的這種共同基礎。它在今天尤其有效，因為世界上的動盪不僅沒有減少，反而增加了。我們擁有這種可靠、穩定的關係，這種關係的存在事實本身正加強世界的穩定。」

人民日報則指出，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。中俄兩國將以此為契機，共同弘揚正確二戰史觀，共同捍衛以聯合國為核心的國際體系和第二次世界大戰勝利成果，推動各國恪守聯合國憲章宗旨和原則，堅持普遍公認的國際關係基本準則，踐行真正的多邊主義，促進世界和平發展。

人民日報5日還發表評論文章稱，第二次世界大戰的慘痛教訓告訴人們，弱肉強食、叢林法則不是人類共存之道。

文章強調，「中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。站在世界反法西斯戰爭勝利及聯合國成立80周年的重要歷史節點上，中俄將繼續深化戰略協作，踐行真正的多邊主義，共同捍衛以聯合國為核心的國際體系等二戰勝利成果，推動構建人類命運共同體，共同開創世界更加美好的未來。」

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