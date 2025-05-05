哈佛前化學系主任利伯受聘陸清華大學 曾涉「千人計劃」

又一名國際知名科學家選擇投靠中國大陸。大陸清華大學深圳國際研究生院日前舉行講席教授聘任儀式，宣布國際奈米科學與化學領域著名學者利伯（Charles M. Lieber）全職加入清華大學深圳國際研究生院並受聘為清華大學講席教授。

利伯為哈佛大學前化學與化學生物學系主任，曾因涉嫌隱瞞參與中國「千人計劃」，而於2023年遭美國判處軟禁六個月。

根據清華大學深圳國際研究生院官網消息，清華大學副校長王宏偉在聘任儀式上代表校方對利伯全職加入清華表示衷心的歡迎。王宏偉說，高水平的學者對於一所大學的辦學水平和人才培養水平至關重要，Charles M. Lieber教授這樣全球知名的科學家加入清華是對清華大學發展的高度認可，利伯的加入必將推動清華大學和深圳市在材料科學和生物醫學工程領域的發展。

利伯則對清華大學深圳國際研究生院及深圳醫學科學院給予的支持表示感謝。他表示，在深圳這片充滿活力和創新的土地上，與大家一起共同打造全球科技中心、實現更多的科學夢想，是他未來幾年的奮鬥目標。

清華大學深圳國際研究生院介紹，利伯是國際奈米科學與化學領域的頂尖科學家，中國科學院外籍院士，美國國家科學院、國家醫學院以及藝術與科學院院士，曾獲包括沃爾夫化學獎與威爾許化學獎在內的眾多獎項，2000-2010年間被湯森路透評為「全球頂尖化學家」之首，2017年被哈佛大學授予最高級別榮譽教授稱號。

2018年11月，在川普第一個任期啟動「中國行動計畫」（China Initiative）後，2020年1月，利伯被FBI逮捕，理由是提供了與中國一所大學的虛假資金關係。

美國司法部網站披露，利伯與中國「千人計劃」簽訂三年合約。他同意在武漢理工大學建立研究實驗室，並代表學校發表論文、組織國際會議和申請專利。該校每月支付他約5萬美元，並提供15.8萬美元生活費及174萬美元研究經費。美國檢方稱，利伯隱瞞了上述實情並做出虛假陳述。

利伯案當時曾在美國學界引發軒然大波。2023年4月利伯被判兩年的監督釋放（supervised release），其中前六個月在家軟禁（house arrest），另罰款5萬美元，及補稅3.36萬美元。但利伯一直否認有不當行為。