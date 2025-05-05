川普貿易顧問納瓦羅控陸是吸血鬼 謝鋒：不會被嚇倒

美國總統川普的高級貿易與製造顧問納瓦羅在英國電訊報三日刊出的專訪中，指控中國大陸是「吸血鬼」，若吸不到美國的血，就會來吸英國和歐盟的。大陸駐美大使謝鋒則在華府一場活動上表示，發起關稅戰的並非中國，「我們不想打仗，也不會被嚇倒」。

在川普團隊中，納瓦羅是利用關稅作為政策工具的信徒，並主張美中應脫鉤。去年七月上台的英國工黨政府則主張對中持平衡、務實態度。對此，他受訪時稱，英國太受隱含附帶條件的中國「恩賜」影響，並提醒英國應避免淪為中國傾銷商品的市場，還痛批中國是「最大騙子」。

儘管不滿英國對中政策，納瓦羅仍在受訪時稱讚英美貿易談判持續進展。

鳳凰衛視報導，謝鋒三日在華盛頓使館開放日活動上，呼籲中美兩國應理性溝通。他並稱，美國長期受益於全球貿易，享受來自世界各地的優質平價商品。貿易不是零和遊戲，設置壁壘只會阻礙物流和成長。加徵關稅對誰都沒有好處，只會擾亂商業，推高成本，衝擊金融市場並拖慢全球成長。他呼籲應朝向兼容並蓄的方向邁進。

有別於川普政府，民主黨的加州州長紐森二日接受「日經亞洲」採訪時說，川普政府的關稅政策對加州造成了巨大傷害，加州將繼續對中國敞開貿易大門。他表示，加州一直是中國穩定的貿易夥伴，雙方簽署了一系列省州、地縣和城市間的合作備忘錄。他強調，全球貿易不是零和博弈，「我們彼此相互依存」。