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美印太司令示警 共軍升高對台演練 情勢快速沸騰

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國印太司令部司令帕帕羅表示，若現在爆發台海衝突，美國將能擊敗中國大陸，但隨著大陸快速擴張軍力，美國面臨的挑戰與日俱增。美聯社
美國印太司令部司令帕帕羅表示，若現在爆發台海衝突，美國將能擊敗中國大陸，但隨著大陸快速擴張軍力，美國面臨的挑戰與日俱增。美聯社

英國金融時報三日報導，美國印太司令部司令帕帕羅二日稱，自去年五月以來，共軍已大幅升高軍事活動強度，並針對台灣演練各種軍事行動，情勢「快速沸騰」。若現在爆發台海衝突，美國將能擊敗中國大陸，但隨著大陸快速擴張軍力，美國面臨的挑戰與日俱增。

帕帕羅於華府智庫馬侃研究所在亞利桑那州主辦的塞多納論壇中說，「以我們現有軍力來看，若目前發生衝突，美國將能取得勝利」。他強調，美軍水下作戰能力比共軍更具關鍵優勢，在太空及反太空資產上也更勝一籌，但大陸在建造軍艦等武器系統上速度遠超美國。帕帕羅還說，大陸能年產兩艘潛艦，美國在同一時間僅能建造一點四艘。大陸每年建造六艘作戰船艦，美國則是一點八艘。

美國前印太司令阿基里諾去年受訪時曾指控，大陸正採取「溫水煮青蛙」策略，軍事活動漸趨危險，造成區域情勢更緊張。但帕帕羅二日強調，「諸位聽過溫水煮青蛙的比喻；現在則是快速沸騰」。

他舉例，共軍演練範圍包括奪取台灣離島地區、實施海上封鎖，或直接攻擊本島的準備，這一年來的演習深度及廣度變化速度呈非線性變化，令他夜不能眠。

帕帕羅表示，尤其共軍在太平洋其他地區的行動也更活躍。二月大陸軍艦在澳洲東南方海域進行實彈演習後，接著首次繞行美國盟邦澳洲。對阿基里諾給他的交接建議，帕帕羅透露，阿基里諾提及「在我（接下來）三年任內，有可能遭遇美軍因台灣而和中國開戰的情況」。

外媒此前引述美國情資報導，大陸國家主席習近平已下令共軍具備在後年攻台的能力，但這不代表北京就打算在該年對台動武。帕帕羅二日認為，那不是行動期限，是備戰期限，大陸會否採取軍事行動，將端視多項不同因素。

對美國人民屆時會否支持美軍協防台灣，帕帕羅說，美國向來在遭威脅或認為其國家利益受影響而有必要捍衛時，都會採取行動。歷史的教訓是，人們總說美國絕不會介入（海外）戰爭，但歷史紀錄並非如此。

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