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習近平7日訪俄會普亭 談戰略互信 將出席紅場閱兵

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸國家主席習近平（右）將於七至十日對俄羅斯進行國是訪問，也將與俄羅斯總統普亭（左）會談。圖為兩人於二○二二年九月出席在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會。美聯社
大陸國家主席習近平（右）將於七至十日對俄羅斯進行國是訪問，也將與俄羅斯總統普亭（左）會談。圖為兩人於二○二二年九月出席在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會。美聯社

中共官方昨日宣布，應俄羅斯總統普亭邀請，大陸國家主席習近平將於七日至十日對俄羅斯進行國是訪問，並出席在莫斯科舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（二戰歐洲戰役結束）八十周年慶典。大陸外交部昨指，習近平將與普亭進行戰略溝通，進一步深化中俄政治互信。

俄羅斯克里姆林宮昨也宣布，習近平將於七日至十日赴俄國進行正式訪問，期間他將出席蘇聯擊敗納粹德國八十周年紀念活動，並與普亭會談。克宮聲明指，習近平和普亭會談期間，將討論進一步發展全面夥伴關係與戰略合作等主要議題，以及當前的國際和區域問題，雙方並將簽署數項文件。

習近平這次訪問俄羅斯，時值美中貿易戰升高、俄烏戰爭尚未平息之際，「習普會」勢必牽動美中俄關係，引起國際社會關注。

按照慣例，俄羅斯及前蘇聯政府均於五月九日在莫斯科紅場，舉行紀念二戰勝利閱兵式。二○一五年五月九日，俄方舉行紀念二戰勝利七十周年活動，習近平與夫人彭麗媛當時也出席紅場閱兵，解放軍儀仗隊也首度參與。

針對習近平此訪，大陸外交部昨指，習近平訪俄期間，將與普亭就「新形勢下中俄關係發展以及一系列國際和地區重大問題」進行戰略溝通；相信兩國元首達成的重要共識，必將進一步深化中俄政治互信，豐富戰略協作內涵，促進各領域務實合作。

大陸外交部稱，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年。習近平和普亭已達成共識，將共同銘記歷史，緬懷先烈，弘揚正確二戰史觀，維護二戰勝利成果和戰後國際秩序。在這一特殊歷史節點，應邀出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利八十周年慶典，是習近平此訪一項重要內容。

針對中俄協作，大陸外交部稱，中俄將進一步加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台的密切協作，團結廣大「全球南方」，引領全球治理正確方向，旗幟鮮明反對「單邊主義和霸凌行徑」，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

新華社昨就習近平此訪發表長文，重申中俄關係「不結盟、不對抗、不針對第三方」，堅定支持彼此走符合本國國情的發展道路。又暗批美國說，當前，面對個別國家單邊主義甚囂塵上、霸凌行徑大行其道，世界期待穩定力量、合作力量。而中俄持續發出反對單邊主義、霸權主義和強權政治的正義之聲。

為紀念二戰勝利八十周年，俄羅斯駐陸大使館三日在北京舉行「不朽軍團」活動，超過一千二百人參加紀念遊行，包括俄羅斯和獨立國協國家公民、曾在歐亞地區參戰的蘇聯和中國軍人後代。

俄烏戰爭 俄羅斯 習近平

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