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受沃爾夫條款影響！美向陸「借用」月壤研究 但NASA不會資助

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
2025年「中國航天日」主場活動啟動儀式4月24日在上海舉辦。該儀式上，大陸國家航天局發布了嫦娥五號任務月球樣品國際借用申請結果。（科技日報）
2025年「中國航天日」主場活動啟動儀式4月24日在上海舉辦。該儀式上，大陸國家航天局發布了嫦娥五號任務月球樣品國際借用申請結果。（科技日報）

大陸國家航天局日前對外發布「嫦娥五號任務月球樣品國際借用申請結果」，包含6個國家的7家機構獲准借用月球樣品。其中有2所是接受美國國家航空暨太空總署（NASA）資助的機構，為美國布朗大學、紐約州立大學石溪分校，但受美國「沃爾夫條款」（Wolf Amendment）影響，該校研究者不會獲得NASA資助。

大陸國家航天局4月24日公布獲准借用月球樣品的機構，分別為法國巴黎地球物理研究所、德國科隆大學、日本大阪大學、巴基斯坦空間和外大氣層研究委員會、英國開放大學、美國布朗大學、美國紐約州立大學石溪分校。

南華早報2日稱，本月初，石溪大學行星科學家提摩西‧格洛奇（Timothy Glotch）表示，與美國大多數涉及月球樣本研究不同，他的研究項目不會得到NASA的支持，原因在於「沃爾夫條款」。

2011年4月，美國國會批准「沃爾夫條款」，以國安為由要求NASA和白宮科學和技術政策辦公室（OSTP）未經授權，不得使用法案撥付的資金與大陸技術交流，也不能使用該資金與中國政府開展任何科學活動。

格洛奇補充，非常感謝他的機構為他提供赴陸資金，也感謝研究合作伙伴的機構合作工作。雖然尚處早期階段，但他將與香港大學、紐約州立大學石溪分校的科學家合作分析樣本。但石溪大學的官員須與大陸國家航天局簽署借閱協議，樣本才能運出中國。

嫦娥五號於2020年12月返回地球，降落在內蒙，帶回自1976年以來蒐集到的首批月球物質，包含1,731克岩石和土壤，來自呂姆克山（Mons Rümker），是月球正面的風暴洋（Oceanus Procellarum）的火山構造。

大陸的研究人員從這些樣本有了令人驚訝的發現，其主要的玄武岩物質，比阿波羅或蘇聯月球任務帶回的樣本都年輕，意味月球火山的活躍時間，比以前認為的要長得多。

格洛奇告訴《南華早報》，希望將土壤和岩石樣本的性質，與美國阿波羅計劃時期的樣本比較，對比其樣本在模擬月球環境中的散熱情況。他們還將研究月壤的磁性，以更好地了解土壤暴露在太空中的時間，以及它如何隨著時間變化。

格洛奇稱將以高倍顯微鏡檢視這些超薄岩石切片，以尋找不尋常的碎片，可能能為岩石起源和組成提供線索，增加理解月球地質的複雜性。他的目標是幫助回答長期存在的問題，包括月球的火山歷史、不同的表面物質以及它們是如何在數十億年的太空中發生變化的。

格洛奇的合作伙伴之一、港大行星地質學家錢煜奇表示，他很高興能參與這個項目。多年來，他一直想對嫦娥五號與阿波羅號取得的樣本比較研究，且只有在同一實驗室、相同條件下對2組樣本進行分析才有意義。

錢煜奇也提到「沃爾夫條款」對於科學研究造成阻礙。他指由於該條款，中國、包含香港科學家都被阻止獲取阿波羅計畫的樣本，之前他嘗試聯繫NASA，但他們答覆絕對不行。

錢煜奇表示，現在中國向美國研究人員開放了自己的「金庫」，希望NASA也能考慮這樣做。錢指，冷戰期間美、蘇尚能在國際太空站合作，如今中、美沒有理由不能在太空領域合作。

NASA 科學家 美國

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