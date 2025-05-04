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陸迎「青年節」！習近平讚越來越多青年下鄉 盼到最需要地方發光發熱

中央社／ 台北4日電
中共領導人習近平。美聯社
中共領導人習近平。美聯社

今天是中國的「青年節」。人民日報頭版報導，中共總書記習近平向新疆一所少數民族小學的青年支教志工回信說，中國越來越多年輕人到鄉村志願服務，希望廣大青年「到祖國和人民最需要的地方發光發熱，為中國式現代化建設貢獻青春力量」。

根據報導，習近平回信的對象，是新疆西部的克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市哈拉峻鄉謝依特小學「戍邊支教西部計劃志願者服務隊」全體隊員，回信時間是5月2日，並在今天公布。這所小學的學生以柯爾克孜族為主。

習近平在回信中說，隊員們「響應黨的號召」到西部邊疆地區「教書育人」，在促進當地教育事業發展、促進「民族團結進步」、促進興邊富民和穩邊固邊中發揮了積極作用，自身也得到歷練和成長。

他在信中提到，中國這些年，越來越多年輕人選擇到西部、到鄉村、到基層志願服務，無私奉獻，展現了「新時代中國青年昂揚向上的精神風貌和『強國有我』的責任擔當」。

習近平在信中又說，希望中國廣大青年「堅定理想信念，厚植家國情懷，練就過硬本領，發揚奮鬥精神」，「到祖國和人民最需要的地方發光發熱，為『中國式現代化』建設貢獻青春力量」。

他在信末說，「五四青年節就要到了，向你們和全國廣大青年致以節日祝賀」。

根據報導，謝依特小學距離邊界僅47公里，學生主要為柯爾克孜族，屬村級小學，2022年8月成為克孜勒蘇州第1個西部計劃志願者包校支教的試點學校。日前，該校支教志願者服務隊員給習近平寫信，匯報戍邊支教的情況和體會，並「表達紮根西部、服務邊疆的決心」。

近年來，在青年失業率不斷攀高的背景下，中國官方利用多個管道鼓勵青年人下鄉從事基層工作，引發部分民眾質疑，認為這是當局紓緩失業率的手段之一，並喚起老一輩民眾對中共在文革初期強迫知識青年「上山下鄉」的回憶。

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