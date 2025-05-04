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釣魚島領空爭議不斷…陸外交部再對日提嚴正交涉！促停止非法侵權

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期中日針對日本民航機入釣魚島領空再起爭論，雙方外交系統持續進行嚴正交涉。（路透資料照片）
近期中日針對日本民航機入釣魚島領空再起爭論，雙方外交系統持續進行嚴正交涉。（路透資料照片）

中日針對民航機入釣魚島領空爭議不斷，大陸外交部官網釋出訊息指出，大陸外交部亞洲司司長劉勁松4日就日本右翼分子駕駛民用飛機侵闖釣魚島領空向日本駐華使館首席公使橫地晃提出嚴正交涉，敦促日方立即停止非法侵權活動，切實採取措施防止類似事件再次發生。中方將堅決維護國家領土主權和海洋權益。

稍早，中國駐日本大使館官方微信公眾號，中國駐日本大使吳江浩3日就日本民用飛機進入釣魚島空域，向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉。吳江浩稱，日本政府放任一架日本民用飛機「非法進入釣魚島領空，嚴重侵犯中國主權」。中方強烈不滿、堅決反對，已依法採取必要管控措施警告驅離。

「中國海警」微信公眾號消息稱，中國海警局新聞發言人劉德軍說，中國海警艦艇3日在釣魚島海域例行巡航時，發現一架日本民用飛機於早上11時19分進入釣魚島空域，11時24分飛離。劉德軍也稱，中方海警艦艇迅即依法對其採取必要管控措施，並起飛艦載直升機警告驅離。

對於中國海警的舉動，日方同步發聲抗議，日本共同社報導，日本防衛省3日發布消息稱，當天「進入日本領海的中國海警局船上一架直升機起飛並進入領空」，日本航空自衛隊兩架F-15戰機緊急升空進行了應對。日本外務省事務次官船越健裕向中國駐日大使吳江浩提出嚴正抗議，並要求防止再次發生此事。

主權 外交部 日本 直升機 釣魚台

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