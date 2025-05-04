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日民用機進入釣魚台上空 大陸向日本提「嚴正交涉」

中央社／ 北京4日電
日本一架民用飛機3日中午進入釣魚台列嶼領空，中國海警隨即出動艦載直升機進行警告驅離。據中國外交部網站消息，中國外交部亞洲司長劉勁松今天向日本駐中使館首席公使橫地晃提出「嚴正交涉」。（取自大陸外交部官網）
日本一架民用飛機3日中午進入釣魚台列嶼領空，中國海警隨即出動艦載直升機進行警告驅離。據中國外交部網站消息，中國外交部亞洲司長劉勁松今天向日本駐中使館首席公使橫地晃提出「嚴正交涉」。（取自大陸外交部官網）

日本一架民用飛機3日中午進入釣魚台列嶼領空，中國海警隨即出動艦載直升機進行警告驅離。據中國外交部網站消息，中國外交部亞洲司長劉勁松今天向日本駐中使館首席公使橫地晃提出「嚴正交涉」。

據中國外交部官網公布訊息，劉勁松今天針對「日本右翼分子駕駛民用飛機侵闖我釣魚島領空」，向橫地晃提出「嚴正交涉」，敦促日方立即停止「非法侵權」活動，確實採取措施防止類似事件再次發生。

中國外交部表示，中方將堅決維護國家領土主權和海洋權益。

據中國海警局消息，中國海警局新聞發言人劉德軍昨天晚間聲稱，中國海警艦艇3日「依法」在釣魚台列嶼海域例行巡航時，發現一架日本民用飛機於11時19分非法進入「中方釣魚島領空」，11時24分飛離。

主權 外交部 日本 釣魚台

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