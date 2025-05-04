陸艦艇「新青年」報到！陸海軍054B型護衛艦欽州艦 南海實戰演練

大陸官媒4日釋出報導稱，剛入列不久的054B型護衛艦欽州艦於五四青年節前夕再次奔赴南海某海域開展實戰化訓練。也因為型號代碼「54」數字，被譽為艦艇序列中的「新青年」。

央視軍事報導，054B型導彈護衛艦是中國大陸自主研製建造的新一代護衛艦。在欽州艦首次實彈射擊中，官兵打出直接擊沉拖靶的優異成績。從接艦到入列再到實戰化訓練，欽州艦上每名官兵都在加速奔跑。

南海艦隊官方在4月12日發布海軍節宣傳海報，首度確認054B型護衛艦二號艦「欽州艦」（舷號555）低調入列，意味著中國海軍054B型護衛艦二號艦已經低調服役，並加入了南海艦隊，至此中國海軍建造的首批兩艘054B型護衛艦全部服役。其一號艦於2025年1月22日上午，在山東青島交接入列，被命名為「漯河艦」，舷號「545」，交付給北海艦隊使用。

此前據廣西新聞報導，「欽州艦」從下水到服役，僅僅用了不到兩年時間。報導稱這體現中國在艦艇建造技術上的熟練與自信，也意味著中國海軍能夠更快地更新裝備，提升整體作戰能力。