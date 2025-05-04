稱日方「非法進入釣島領空」 陸海警罕見以艦載直升機驅離日機

日本一架民用飛機三日中午進入釣魚台列嶼領空，大陸海警隨即出動艦載直升機進行警告驅離。大陸駐日大使吳江浩並就此向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉。吳江浩強調，如果日方採取新的挑釁舉動，中方必將予以堅決反制，堅定維護國家主權和海洋權益。

據大陸海警局消息，大陸海警局新聞發言人劉德軍晚間表示，五月三日海警艦艇「依法」在釣魚台列嶼（陸稱釣魚島）海域例行巡航時，發現一架日本民用飛機於十一時十九分非法進入「中方釣魚島領空」，十一時廿四分飛離。

劉德軍強調，大陸海警艦艇迅即依法對其採取必要管控措施並起飛艦載直升機警告驅離。他重申釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方「立即停止一切違法活動」，並指大陸海警將持續在釣魚台領海領空開展維權執法活動，「維護國家領土主權和海洋權益」。

公開資料顯示，大陸海警雖然長期在釣魚台附近執法，並也曾經多次驅離進入釣島領海的日本漁船、巡視船等船隻，但出動艦載直升機驅離日本飛機，相當罕見。

大陸駐日本大使館昨日深夜則發布新聞稿稱，吳江浩三日就日本民用飛機「侵闖」中國釣魚島領空向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉。吳江浩表示，日本政府放任一架日本民用飛機非法進入釣魚島領空，嚴重侵犯中國主權。中方強烈不滿、堅決反對，已依法採取必要管控措施警告驅離。

吳江浩要求日方認識到事態嚴重性，切實採取措施防止類似事件再次發生。他重申，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土。如果日方採取新的挑釁舉動，中方必將予以堅決反制，堅定維護國家主權和海洋權益。

日本共同社則在三日晚間報導指，日本第十一管區海上保安總部（那霸）稱，三日中午十二時廿分前後起，大陸海警局的四艘船相繼駛入釣魚台（日稱尖閣諸島）周邊的「日本領海」，之後其中一艘上的一架直升機起飛並進入領空。約十五分鐘後，直升機飛到領空外。第十一管區正在調查詳細情況。

報導提及，截至下午一時前後，日本海上保安廳的巡邏船確認了四艘船駛離領海並進入外側的毗連區。這是陸方公務船繼四月七日以來再次駛入釣島周邊領海，為今年第十一天。四艘船均搭載機關炮。日方巡邏船要求其駛離領海。包括毗連區在內，至今已連續一百六十六天在釣島周邊發現大陸公務船。