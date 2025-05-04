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港府律政司長批美 企圖模糊化香港一國兩制

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
美國3月底宣布對包括林定國在內6名香港官員實施制裁，指他們透過香港國安法跨國恐嚇、噤聲支持民主的倡議者，圖為港府律政司司長林定國。中新社
美國3月底宣布對包括林定國在內6名香港官員實施制裁，指他們透過香港國安法跨國恐嚇、噤聲支持民主的倡議者，圖為港府律政司司長林定國。中新社

港府律政司司長林定國批美國試圖模糊香港一國兩制」，強調香港須保持獨特優勢，會堅持自由港及獨立關稅區地位。

美國上月起對香港加徵對等關稅，港府律政司司長林定國稱，美方做法不合情理，違反世貿組織規則，在法、理、情上都說不通。他認為美方現在是無差別，即是對中國大陸的關稅同樣適用於香港，企圖模糊化「一國兩制」，令人認為香港和中國大陸好像沒有分別，但這個正是香港要突出的東西，就是「一國兩制」下，香港幫到中國、幫到香港自己，就一定要堅持和維持一國兩制的優勢。

美國三月底宣布對包括林定國在內六名香港官員實施制裁，指六人根據「港區國安法」進行跨國鎮壓。林定國指美方描述不正確和誤導，是「跨境欺壓」，指有潛逃者拒絕接受審訊和離開香港，並繼續從事危害香港行為，禁止向有關人士提供財政支持等輔助，是合情合理，符合國際規則和國際法。

林定國又質疑，美國威脅會制裁特區法官是想破壞香港司法制度。對於最近澳洲籍法官范禮全辭任終審法院海外非常任法官，他稱留意到對方在聲明中確立認同香港司法機構維持獨立性，並非行政機關工具。香港基本法對法官委任程序、判案過程條文從沒有修改，法官行使獨立審判權，沒有證據顯示有人向法官施壓，所有審訊公開透明，又認為海外法官制度有存在價值，香港普通法制度優勢在於有良好國際聲譽。

香港「維護國家安全條例」即俗稱廿三條立法實施超過一年，林定國指，相關檢控數字並不多，目前經法庭定罪的國安案件全屬極端罪行，不存在有市民誤墮法網而被控，強調香港政府必須因應實際情況，準備好充分法律工具。

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