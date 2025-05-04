聽新聞
0:00 / 0:00

港國安通緝犯郭鳳儀父兄 協助處理在港財產被捕

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
港府刊憲公布將（上至下、左至右）許智峯、郭鳳儀、袁弓夷、郭榮鏗、任建峰、許穎婷以及邵嵐等7人列為指明危害國家安全罪行的潛逃者。圖／取自香港電台網站
港府刊憲公布將（上至下、左至右）許智峯、郭鳳儀、袁弓夷、郭榮鏗、任建峰、許穎婷以及邵嵐等7人列為指明危害國家安全罪行的潛逃者。圖／取自香港電台網站

香港國安法通緝的郭鳳儀，日前被香港警方發現其父親與兄長協助處理她的在港財產，遭香港警方國安處逮捕，這也是國安處首度援引香港「廿三條」中的「處理屬於潛逃者的資金罪」。

綜合明報、香港01等報導，香港警務處國家安全處（國安處）四月卅日在將軍澳區拘捕兩名分別卅五歲及六十八歲男子，指其涉嫌違反「維護國家安全條例」（即香港廿三條）中的第九十條「處理屬於潛逃者的資金罪」和「刑事罪行條例」中的「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源」。違反前者，定罪可處監禁七年。

這次是香港國安處首次引用「處理潛逃者的資金罪」，被捕二人為郭鳳儀的父親及兄長，其中郭父已被起訴；郭兄則獲准保釋。警方發現郭父等人曾到海外與郭鳳儀見面，遂展開調查，其後發現他們協助處理郭鳳儀在港保單，包含企圖提取保單內約港幣十萬元（約合台幣卅九點六萬元）結餘。

警務處長周一鳴昨日被問到是否首次發現同類案件，及開先例後是否有更多人因此罪被捕時，回應指出法例已很清楚，有人犯法，警方便會執法，強調始終會有首宗個案，不存在是否先例。

香港警務處國家安全處已先後公開通緝郭鳳儀等十九名國安逃犯，香港保安局局長其後亦刊憲將當中十三人列為「指明潛逃者」。郭鳳儀被控觸犯「港版國安法」下的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，以反華組織「香港民主委員會」執行總監身分於海外積極進行遊說工作，以請求外國對大陸及香港進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

郭鳳儀對於此次事件尚未公開回應，她於四月卅日在臉書貼文表示自己已抵英國倫敦，預計參加五月三日的示威，媒體指出，該示威是針對即將在英國皇家鑄幣廠原址上興建的中共駐英大使館工程。

港版國安法 港警 香港

延伸閱讀

【即時短評】「綠色恐怖」耳語蔓延 賴政府不能等閒視之

不想惹事 國安紅帽讓里長參訪、學術交流都趨緩

修國安法「擴及全民」？ 綠基層也憂誤踩紅線

香港新聞自由跌至全球第140名 黎智英列10大受迫害媒體人

相關新聞

港國安通緝犯郭鳳儀父兄 協助處理在港財產被捕

遭香港國安法通緝的郭鳳儀，日前被香港警方發現其父親與兄長協助處理她的在港財產，遭香港警方國安處逮捕，這也是國安處首度援引...

稱日方「非法進入釣島領空」 陸海警罕見以艦載直升機驅離日機

日本一架民用飛機三日中午進入釣魚台列嶼領空，大陸海警隨即出動艦載直升機進行警告驅離。大陸駐日大使吳江浩並就此向日本外務事...

港府律政司長批美 企圖模糊化香港一國兩制

港府律政司司長林定國批美國試圖模糊香港「一國兩制」，強調香港須保持獨特優勢，會堅持自由港及獨立關稅區地位。

日本飛機進入釣島領空 陸駐日大使吳江浩「嚴正交涉」

日本一架民用飛機3日飛入釣魚台領空，遭大陸海警以艦載直升機驅離，而大陸駐日大使吳江浩也在當天向日方提出嚴正交涉，要求日方...

中國回應了…美多次表態想談判 商務部：正在評估

面對美國幾次表態，願與中方進行經貿談判，中國商務部發言人2日在官網以答記者問表示，中方注意到美方高層多次表態，願與中方就...

這場膽小鬼遊戲…貿戰誰先讓步 玉淵譚天：美國應該更著急

中國商務部發言人2日上午宣布，北京正在評估與美國就關稅問題展開談判的可能性。之前中國官媒相關微博帳號曾表示，美方一直在尋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。