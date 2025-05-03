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日本飛機進入釣島領空 陸駐日大使吳江浩「嚴正交涉」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸駐日本大使吳江浩3日向日方「嚴正交涉」釣島領空有日本飛機進入一事，日方則向其抗議日機遭驅哩，要求不再發生。（圖／取自大陸駐日本大使館官網）
大陸駐日本大使吳江浩3日向日方「嚴正交涉」釣島領空有日本飛機進入一事，日方則向其抗議日機遭驅哩，要求不再發生。（圖／取自大陸駐日本大使館官網）

日本一架民用飛機3日飛入釣魚台領空，遭大陸海警以艦載直升機驅離，而大陸駐日大使吳江浩也在當天向日方提出嚴正交涉，要求日方「認識到事態嚴重性，切實採取措施防止類似事件再次發生」。

據大陸駐日大使館網站，5月3日，大陸駐日大使吳江浩就日本民用飛機侵闖釣魚台（陸稱釣魚島）「領空」向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉。吳江浩表示，今天日本政府放任一架日本民用飛機「非法進入」釣魚台領空，「嚴重侵犯中國主權」，「中方強烈不滿、堅決反對，已依法採取必要管控措施警告驅離」。

吳江浩表示，大陸「要求日方認識到事態嚴重性，切實採取措施防止類似事件再次發生」。他再度強調，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，他並警告，「如果日方採取新的挑釁舉動，中方必將予以堅決反制，堅定維護國家主權和海洋權益」。

日本外務省則在官網指出，外務事務次官船越健裕就當天大陸海警船4艘侵入釣魚台附近「日本領海」，以及從侵入該領海的大陸海警船上起飛的直升機侵犯釣魚台附近「日本領空」，再次向吳江浩表示強烈抗議，並強烈要求不再發生此類事件。

此前稍早大陸海警局已經表示，5月3日海警艦艇依法在釣魚台海域例行巡航時,發現1架日本民用飛機於11時19分「非法進入中方釣魚島領空」，11時24分飛離，大陸海警艦艇迅即依法對其採取必要管控措施並起飛艦載直升機警告驅離，敦促日方立即停止一切違法活動。

日本 直升機 釣魚台

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